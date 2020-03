Verstappen: "Dit is een race die je altijd probeert te winnen"

Verstappen liet in de nieuwe paddock club op het circuit nog maar eens weten enorm uit te kijken naar de eerste Grand Prix van Nederland in 35 jaar: “Het zal natuurlijk heel bijzonder worden wanneer je hier voor de Grand Prix komt en je ziet zoveel mensen en fans. Dit is een race die je altijd probeert te winnen en daar gaan we natuurlijk als team onze best voor doen. Maar je instelling moet altijd zijn dat je een race probeert te winnen, anders is het beter om thuis te blijven. Ik zie het gewoon als een mooi evenement en gas erop. Ik moet er niet te veel aan denken dat het een thuisrace is. Je moet jezelf in dat opzicht ook geen druk opleggen denk ik."

Tot dit jaar werd Spa-Francorchamps min of meer gezien als thuisbaan van Verstappen. Het circuit in de Belgische Ardennen ligt op een half uurtje rijden van de Nederlandse grens en slechts een uurtje verwijderd van Verstappen’s Belgische geboorteplaats Hasselt. Desondanks voelt Spa voor de Red Bull-coureur niet echt als een thuiscircuit: “Ik vind Spa natuurlijk een geweldig circuit, alleen dat is niet een goed circuit voor ons. Dus om daar dan een goed resultaat te behalen is heel lastig. Kijk, als mijn thuiscircuit bijvoorbeeld Mexico was geweest dan is dat een stuk makkelijker. Het is gewoon altijd lastig voor ons in Spa."

Verstappen in actie op het vernieuwde Zandvoort