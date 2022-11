George Russell is een F1 Grand Prix-winnaar: "Ik ben sprakeloos"

George Russell behield bij de start van de race de leiding, gaf deze na zijn eerste pitstop uit handen aan teamgenoot Lewis Hamilton, maar kwam uiteindelijk weer op de eerste plek te liggen. Niemand kwam in de buurt van de nieuwbakken Grand Prix-winnaar. Hoewel Sergio Perez vergelijkbare tijden reed bleef de Mexicaan iets meer dan vijf tellen achter de Mercedes-coureur. Na de tweede neutralisatie voerde Hamilton de druk flink op, maar binnen DRS-bereik kwam de zevenvoudig wereldkampioen niet. Na 71 ronden werd Russell als eerste afgevlagd. De Formule 1 is een nieuwe winnaar rijker.

"Wat een geweldig gevoel", trapt Russell emotioneel af als hij na de race geïnterviewd wordt door voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa. "Ik wil het team enorm bedanken voor deze kans. Dit seizoen was een emotionele achtbaan. Deze race was erg zwaar, maar ik voelde dat ik de controle had. Lewis was onwijs snel. Toen ik de safety car zag, vloekte ik wel even. Het einde werd daardoor erg lastig. Lewis voerde de druk flink op. Maar ik ben onwijs blij met deze overwinning."

Als Massa vraagt welk gevoel deze eerste zege bij hem oproept, antwoordt Russell: "Ik ben sprakeloos. Tijdens de uitloopronde kwamen allerlei herinneringen naar boven. Het begon natuurlijk met mijn ouders in het karten. We gingen maar door. Ik kreeg alle steun van mijn familie, maar ook van mijn vriendin, mijn trainer en mijn manager. En natuurlijk van James Vowles en Toto Wolff. De lijst is ontzettend lang. Ik kan iedereen niet genoeg bedanken. Ik ben onwijs trots."

Met zijn eerste overwinning heeft Russell de vierde positie in het kampioenschap verstevigd. Het heeft er alle schijn van dat hij het seizoen ook op deze plek zal eindigen, want het gat naar Perez en Leclerc bedraagt met alleen de race in Abu Dhabi nog te gaan 25 punten, terwijl teamgenoot Hamilton 25 punten achter zijn teamgenoot op P5 staat.

Video: Russell wint zijn eerste Grand Prix in Brazilië