Russell scoort eerste Grand Prix-zege in F1 Brazilië, Verstappen zesde

Na een uiterst vermakelijke sprintrace op zaterdag namen de coureurs zondag voor de tweede keer dit weekend plaats op de grid. George Russell stond dankzij zijn zege een dag eerder op pole-position, Lewis Hamilton was achter Carlos Sainz als derde aan de finish gekomen in de sprintrace maar mocht de hoofdrace als tweede aanvangen doordat de Spanjaard een gridstraf van vijf plaatsen had staan voor het nemen van een nieuwe motor. Max Verstappen leek aanvankelijk de sprint te gaan winnen nadat hij polesitter Kevin Magnussen na twee ronden had ingerekend, maar de wereldkampioen begon halverwege de race problemen krijgen met zijn banden. Hij moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats, wat de derde startplek betekende door de straf voor Sainz. Met Sergio Perez op P4 was de volledige tweede rij zondag voor Red Bull.

Russell en Hamilton kwamen ongeveer even goed weg toen de Braziliaanse Grand Prix in gang werd geschoten en bleven eerste en tweede. Lando Norris had een uitstekende start vanaf de zesde plek en meldde zich op het rechte stuk naast de twee Red Bulls. Verstappen behield echter de derde positie, Perez en Norris sloten als vierde en vijfde aan. Later in de eerste ronde ging het mis toen Daniel Ricciardo bij de achtste bocht de achterkant van Magnussen aantikte. De Deen belandde daardoor in een spin. Hij liet zijn Haas daarop achteruit van de baan rollen en crashte daarbij tegen de Australiër. Het resultaat van dit alles: einde race voor beide heren en een safety car-periode.

Toen de race weer werd hervat, ging Verstappen in de aanval bij Hamilton. De Nederlander stuurde zijn Red Bull bij het ingaan van de eerste bocht naast de Mercedes, waarna het tweetal elkaar bij de tweede bocht raakte. Verstappen liep daarbij schade op aan zijn voorvleugel en moest naar de pits om een nieuw exemplaar te halen. Hij viel daardoor terug naar de zeventiende stek. “Hij liet me geen ruimte”, reageerde Verstappen, die bij de tweede bocht aan de binnenkant zat, over de boordradio. Hamilton raakte door het moment met Verstappen van de baan en viel terug naar de achtste plaats. “Dat was geen race-incident”, merkte hij op naar zijn team. De stewards onderzochten het incident en wezen Verstappen als schuldige aan. De Nederlander kreeg een straf van vijf seconden die bij de eerstvolgende pitstop moest worden ingelost. Verstappen: “Waar had ik volgens hen naartoe moeten gaan? Hij gooide de deur gewoon dicht. Maar goed, het maakt niet uit.”

Video: Verstappen en Hamilton clashen na de herstart

Behalve Verstappen en Hamilton kwamen ook Norris en Leclerc elkaar tegen bij de herstart. De Monegask probeerde de Brit bij de zesde bocht passeren voor de derde plaats en zat er volledig naast, toen laatstgenoemde iets wijd ging en de Ferrari-coureur in de flank raakte. Leclerc gleed hierdoor tegen de muur. Wonder boven wonder kon hij zijn weg vervolgen, maar net als Verstappen moest hij naar de pits. Hij kwam achter Verstappen achttiende en laatste te liggen. Ook dit incident werd bekeken door de stewards. Het leed echter geen twijfel dat Norris de veroorzaker was. Net als Verstappen kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden.

In de ronden die volgden knokte Hamilton zich sterk naar voren. Hij rekende achtereenvolgens af met Mick Schumacher, Pierre Gasly, Sebastian Vettel en Norris, waardoor hij al snel weer vierde lag. En doordat Carlos Sainz, Sergio Perez en George Russell vervolgens een pitstop maakten, kwam hij aan de leiding terecht. Na dertig ronden ging de ereburger van Brazilië dan eindelijk naar binnen voor zijn eerste en mogelijk enige pitstop. Russell kreeg de koppositie zo retour. Hamilton kwam als vierde terug op de baan. Hij reed gestaag richting de achterkant van Sainz, die sowieso op een tweestopper zat. Inhalen hoefde niet. De Spanjaard ging redelijk vroeg naar binnen voor zijn tweede pitstop. De coureur uit Stevenage kwam vervolgens tweede te liggen door Perez bij de eerste bocht te verschalken.

Doordat Perez vervolgens naar binnen kwam voor nieuwe banden, besloot Mercedes Hamilton eveneens naar de pits te halen. De Brit tastte aanvankelijk in het duister waarom het team hem naar de pits riep. “De banden voelen nog goed”, reageerde hij verontwaardigd over de boordradio. Perez kon later in de race echter een bedreiging gaan vormen voor Hamilton. De Brit werd van zachte banden voorzien, terwijl de Mexicaan op mediums onderweg was. Door de pitstop moest Hamilton alleen wel de tweede positie weer inleveren bij Sainz. Een ronde later kwam ook Russell voor de tweede maal naar de pits. Ook voor hem stonden er soft banden klaar. Hij behield de leiding bij zijn pitstop en leek daarmee op rozen te zitten voor zijn allereerste Grand Prix-zege.

De race was echter nog niet gedaan. Twintig ronden voor het einde zette Norris zijn auto met een technisch probleem aan de kant, waardoor McLaren een dubbele DNF noteerde in Brazilië terwijl het dit jaar nog Alpine hoopt te kunnen verslaan voor de vierde plek bij de constructeurs. Aanvankelijk dacht de wedstrijdleiding met een virtuele safety car af te kunnen en Sainz greep dat moment aan om een derde pitstop te maken zodat hij eveneens over zachte banden kon beschikken. Hamilton lag zo weer tweede, terwijl de coureur uit Madrid achter Perez als vierde terugkwam op de baan. De marshals hadden intussen moeite om de McLaren weg te duwen, waardoor de racedirectie besloot om de fysieke safety car op het circuit te brengen. Zo kwam het hele veld weer bij elkaar te liggen.

Met nog twaalf ronden te gaan werd de race weer hervat. Russell bleef aan de leiding en Hamilton tweede. Perez was op de medium band niet bestand tegen al het geweld op de soft. Hij zag achtereenvolgens Sainz, Leclerc en Alonso voorbij komen, alvorens hij de opdracht kreeg om ook Verstappen te laten passeren - Leclerc en Verstappen waren allebei dus weer helemaal terug in de race, na in de openingsfase averij te hebben opgelopen. Een opvallend verzoek, aangezien Perez met Leclerc in gevecht is om de tweede plek bij de constructeurs en deze beslissing de Mexicaan twee punten kost. Het team besloot hier echter toe omdat omdat Verstappen mogelijk nog in staat was om Leclerc, die vierde lag, wat punten afhandig te maken. Mocht het de Nederlander niet lukken om verder naar voren te komen, dan zou Perez de zesde plek terugkrijgen. Dat was althans zoals het team het bedacht had.

Video: De race wordt hervat na de safety car voor Norris

Russell kwam ondertussen niet meer in de problemen en werd na 71 ronden door tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi als eerste afgevlagd, waarmee zijn eerste Grand Prix-overwinning en de eerste Grand Prix-zege van Mercedes in 2022 een feit waren. Hamilton maakte er een meteen één-twee van voor de Duitse fabrieksformatie. Leclerc vroeg Ferrari om Sainz aan de kant te laten gaan vanwege zijn gevecht met Perez om de tweede plek in de WK-stand, maar vond geen gehoor. De Spanjaard finishte dus als derde, terwijl de Monegask het met de vierde plek moest doen. Fernando Alonso eindigde na een sterke eindfase als vijfde en zijn teamgenoot Esteban Ocon werd achtste, waarmee Alpine - dat bij de herstart nog benauwd was dat het weer mis zou gaan tussen de twee kemphanen - uitstekende zaken deed voor de vierde plek bij de constructeurs.

Nadat Verstappen zesde kwam te liggen, slaagde hij er niet in om meer posities goed te maken. In de laatste ronde volgde dan ook de instructie om de positie weer terug te geven aan Perez. Maar de Nederlander ging daar niet in mee. "Ik ben daar de vorige keer al duidelijk over geweest. Je moet dit niet weer aan me vragen. Is dat duidelijk?", klonk het over de boordradio, toen hem gevraagd werd waarom hij de instructie van het team niet had opgevolgd. "Ik heb mijn redenen hiervoor gegeven en ik sta daar nog steeds achter." Perez, die zich dus tevreden moest stellen met de punten voor de zevende plaats, was op zijn zachtst gezegd not amused en reageerde venijnig: "Dit laat zien hoe hij werkelijk is." Zo lijkt het achter de schermen flink te rommelen tussen de twee teamgenoten.

Leclerc en Perez staan in het kampioenschap nu beide op 290 punten, waardoor de laatste race in Abu Dhabi, die volgende week wordt verreden, de beslissing zal brengen in dit duel.

Video: Max Verstappen geeft geen gehoor aan teamorder

Uitslag F1 Grand Prix van Brazilië:

