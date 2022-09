FIA bevestigt P7 voor Verstappen, Red Bull ziet kansen tegen Ferrari

Het was na afloop van de kwalificatie dé vraag op het Autodromo Nazionale di Monza: vanaf welke plek begint Max Verstappen aan het slotstuk van deze triple header? In de 'oude' regels onder Charlie Whiting viel de rekensom snel te maken. Verstappen ging dan eerst vijf plekken achteruit door een wissel van de interne verbrandingsmotor. Het zou hem van P2 naar plek zeven werpen, al werd dat onder Whiting meteen verrekend met andere coureurs die een gridstraf hadden. Het zou P4 opleveren doordat Carlos Sainz, Sergio Perez en Lewis Hamilton nog verder naar achteren gaan.

De regels zijn nadien echter aangepast, waarvan Verstappen meteen op de hoogte was. Toen het in de persconferentie over zijn startplek ging, zei hij namelijk: "P7 of ik moet al dom zijn... Maar zo staat het in de regels." In gesprek met de Nederlandse pers verduidelijkte Verstappen zijn gedachte nog eens. "Iedereen zegt plek vier, maar er is een regel en die schrijft voor dat je de volledige straf moet incasseren. Het maakt niet uit wie er nog meer een gridstraf heeft, iedereen zonder straf zou dan gewoon doorschuiven." Die uitleg brengt Verstappen als zevende naast Nyck de Vries op de grid, hetgeen ook blijkt te kloppen. De FIA laat namelijk aan Motorsport.com doorschemeren dat Verstappen daadwerkelijk op P7 terechtkomt, één stekje voor Nyck de Vries. De volledige vierde startrij is dus Nederlands.

Verstappen met meer downforce, balanceert Ferrari op het randje?

Nog volledig los van al het gedoe over de startplek, heeft Verstappen vertrouwen in een goede afloop. Red Bull heeft in Italië op de race pace ingezet en dat betekent ditmaal iets meer downforce. In onder meer Miami koos Verstappen voor minder downforce in de race om een wapen op rechte stukken te hebben. In Monza zit er echter een andere gedachte achter, zo legt Verstappen uit. "Dit is een iets extremere variant. Je kunt hier of met heel weinig downforce rijden of met iets meer. Beide opties komen ongeveer op dezelfde rondetijd uit, maar je moet ook kijken naar de bandenslijtage." Door met meer downforce te rijden, hoopt Verstappen het Pirelli-rubber langer in leven te houden.

Ferrari is exact het tegenovergestelde. Verstappen krijgt de indruk dat Ferrari behoorlijk op het randje balanceert door met zo min mogelijk downforce te rijden, hetgeen ook te zien was aan de momentjes van Leclerc in Ascari. "Ja, het kwam vandaag allemaal goed uit met weinig benzine en op de zachtste band. Dan kom je er aardig mee weg. Dat hebben wij hier de voorbije jaren ook altijd moeten doen ten opzichte Mercedes, maar in de race kan het lastiger zijn. Morgen wordt het nog warmer en hopelijk komt het dan nog iets meer naar ons toe." Het enige nadeel is dat Verstappen minder topsnelheid heeft om in te halen, maar dat baart hem niet meteen zorgen. "Ferrari is wat sneller, maar met de andere teams zitten we wel redelijk gelijk qua topsnelheid. Bij Ferrari moeten we maar zien hoe ze de banden heel houden."