Ferrari presenteert nieuwe bolide voor F1-seizoen 2020

De nieuwe creatie maakte al ver voor deze 'launch' de tongen behoorlijk los. Zo zou Ferrari voor de hogere rake van Red Bull Racing hebben gekozen en zou de eerste data van dit nieuwe concept zijn tegengevallen. Maar in Reggio Emilia viel van deze vermeende tegenslagen niets te merken. Zoals het bij een launch hoort, vierde het optimisme hoogtij.

In een haast sprookjesachtige setting werd het doek van de nieuwe Ferrari getrokken. Die setting was overigens zeer bewust gekozen. In het stadje Reggio Emilia werd in 1797 namelijk de tricolore, de vlag van het verenigde Italië, voor het eerst formeel in gebruik genomen. Die vlag is tot op de dag van vandaag één van de voornaamste symbolen van het land, hetgeen ook van het iconische merk Ferrari kan worden gezegd. Twee uitingen van Italiaanse trots dus in optima forma verenigd.

De harde leerschool van 2019 in de praktijk brengen

Dan de auto an sich. Door stabiliteit in de reglementen is de gepresenteerde auto zoals verwacht een doorontwikkeling van de 2019-bolide. Ondanks deze gelijkenissen hoopt Ferrari met enkele aanpassingen wel de voornaamste achilleshiel van vorig jaar te hebben aangepakt: het chronische gebrek aan downforce. De superieure motor compenseerde in 2019 nog best veel, maar kon niet verhullen dat Ferrari's problemen in langzame sectoren levensgroot waren.

Het betekende concreet dat de Scuderia kon winnen op snelle circuits als Spa en Monza, maar ook dat men in pakweg Australië en Hongarije hopeloos achter de debatten aan hobbelde. Alleen al in de derde sector van Abu Dhabi leverde Ferrari zes tienden in op de rivalen van Red Bull en Mercedes. Het oplossen van dit downforceprobleem genoot derhalve de hoogste prioriteit gedurende de wintermaanden. Het is een eerste vereiste voor een titelstrijd in 2020. De oplossing lijkt inderdaad enigszins richting het concept van Red Bull te gaan: de rake van de nieuwe Ferrari lijkt iets hoger dan voorheen.

SF1000: een eresaluut aan het rijke verleden

Verder is de naam van deze nieuwe auto nog opvallend te noemen. Van de SF90 gaat Ferrari ineens naar de SF1000. Een nieuwe afwijking van de chronologische telling die we bij de meeste F1-teams zien. Toch zit hier wel een gemene deler in: beide namen zijn namelijk een verwijzing naar het zo rijke raceverleden van het Italiaanse merk.

De 2020-naam duidt op het gegeven dat Ferrari dit jaar haar duizendste F1 Grand Prix zal afwerken. Afhankelijk van het coronavirus, en dus van de vraag of de Chinese Grand Prix doorgaat, zal Ferrari in ofwel Canada of Frankrijk haar duizendste F1-race afwerken. In Maranello hoopt men vooral op een diepere betekenis van deze naam. In het ideale scenario slaat men in 2020 de brug tussen het povere heden en het rijke verleden: de vervlogen glorietijden dus eren met de SF1000 en tegelijkertijd een nieuw succesverhaal aan de geschiedenis van het steigerende paard toevoegen.

Foto's: De nieuwe Ferrari SF1000 in beeld