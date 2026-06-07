Lewis Hamilton heeft in Monaco niet alleen zijn achtste podiumfinish in het prinsdom behaald, maar ook een opvallend inkijkje gegeven in zijn huidige gemoedstoestand. De Ferrari-coureur eindigde als tweede achter Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, evenaarde daarmee zijn grote idool Ayrton Senna qua aantal podiumplaatsen in Monaco en sprak na afloop over een periode waarin hij zichzelf opnieuw moet bewijzen.

"Ik heb het gevoel dat ik in een fase zit waarin ik mensen eraan moet herinneren wie ik ben", vertelde Hamilton na afloop. "Vorig jaar waren het mijn fans die mij eraan herinnerden. Nu moet ik ieder weekend op de baan laten zien wie ik ben."

De Brit kende in 2025 een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari, maar lijkt dit jaar weer helemaal mee te doen. Dankzij twee opeenvolgende tweede plaatsen staat hij inmiddels verrassend tweede in het wereldkampioenschap.

"Ik kan nauwelijks geloven dat ik tweede sta in het kampioenschap", lachte Hamilton. "Maar ik ben er ontzettend dankbaar voor. Na een moeilijke periode zie ik weer passie binnen het team. Ook het geloof in mij en in de beslissing om mij aan te trekken."

Toch was Hamilton ook realistisch over de krachtsverhoudingen. Na de herstart probeerde hij Antonelli onder druk te zetten, maar zag hij de Mercedes vervolgens wegrijden.

"Ik dacht aan de overwinning", gaf hij toe. "Bij de herstart kreeg ik een kans, maar daarna zag ik pas echt hoeveel performance zij hebben. Dat zit op een ander niveau."

"Ik heb het gevoel dat ik in een fase zit waarin ik mensen eraan moet herinneren wie ik ben", vertelde Hamilton Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Volgens Hamilton ligt Mercedes momenteel voor op de concurrentie, zowel qua chassis als qua totale performance. "Qua downforce zitten ze duidelijk voor ons. Ook de tractie was een wereld van verschil. Monaco draait niet om motorvermogen, maar je kon zien dat zij op vrijwel ieder vlak sterker waren."

De zevenvoudig wereldkampioen verwacht bovendien niet dat Ferrari het gat op korte termijn volledig zal kunnen dichten. Met het oog op de komende races wees hij zelfs op een mogelijk nadeel op motorisch vlak.

"Volgens de informatie die naar buiten is gekomen heeft Red Bull momenteel de krachtigste motor, gevolgd door Mercedes. Daarna komen wij. We hebben ontwikkeltokens om dat gat te verkleinen, maar dat is een project van acht tot tien maanden."

Ondanks die achterstand overheerst tevredenheid. Hamilton was vol lof over Antonelli, die met zijn overwinning zijn vijfde zege op rij boekte. "Hij doet fantastisch werk. Hij is pas negentien jaar oud. Stel je eens voor wat de toekomst hem nog gaat brengen. Het is een privilege om dat van dichtbij mee te maken."

Voor Hamilton zelf voelde de tweede plaats eveneens bijzonder. Niet alleen omdat hij Ayrton Senna evenaarde met acht podiums in Monaco, maar ook omdat hij weer het gevoel heeft dat hij thuishoort vooraan het veld. "Ik herinner me nog hoe ik als kind naar Ayrton keek. Hij is nog steeds mijn favoriete coureur. Alleen al in zijn buurt komen met zo'n statistiek is heel bijzonder."