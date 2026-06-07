Van nieuwe rug tot eerste rij: Wat zit er achter Max Verstappens snelheid in Monaco?

De Formule 1-kwalificatie in Monte Carlo heeft wat betreft de eerste startrijen drie verrassingen opgeleverd: twee positieve en één negatieve. De negatieve is dat Ferrari een ijzersterke vrijdag niet heeft kunnen omzetten in een plek op de eerste startrij.

Lewis Hamilton gaf na afloop aan dat de balans in zijn SF-26 tijdens de kwalificatie compleet anders aanvoelde dan voorheen en Verstappen laat in gesprek met de Nederlandse pers weten eveneens verrast te zijn door het terugzakken van Ferrari.

“Mercedes heeft een grote stap gezet en Ferrari heeft misschien niet helemaal doorontwikkeld in het weekend. Wij zijn een beetje gejojood, dus ja, het is verrassend. Het was een stuk warmer vandaag, in ieder geval het circuit. De banden zijn heel gevoelig en als je die niet in het juiste werkvenster krijgt, dan kan het meteen minder goed aanvoelen.”

De twee positieve verrassingen zijn zoals gezegd Mercedes en Red Bull. Het eerstgenoemde team tot verrassing bestempelen klinkt gezien dit seizoen wellicht opmerkelijk, maar de formatie van Toto Wolff had na vrijdag bijzonder veel werk aan de winkel.

Antonelli wist Verstappen met miniem verschil van pole-position te houden, al zegt de Nederlander dat hij vooraf blind had getekend voor een tweede plek op de grid. “Ja, en dat heeft er natuurlijk ook mee te maken waar je dit seizoen vandaan komt. Eerst ben je al blij dat je Q3 haalt, dan doe je op een gegeven moment mee rond de top zes en nu ben je – nou ja, ik niet – maar sommige mensen in het team zijn misschien teleurgesteld dat je de pole niet pakt. Je moet natuurlijk wel realistisch zijn. Dit is gewoon een heel goed resultaat voor ons.”

Toch geen nieuwe rug nodig in Monaco?

Dat laatste geldt des te meer doordat Verstappen op voorhand veel grotere problemen had verwacht. Niet voor niets liet hij in Montreal aan de Nederlandse pers weten dat hij ‘een nieuwe rug’ zou moeten bestellen voor het raceweekend door het prinsdom.

In de tussentijd heeft Red Bull geen grootschalige veranderingen doorgevoerd, wat de vraag oproept hoe Verstappen alsnog van rugproblemen vrezen tot de eerste startrij heeft kunnen gaan? Op die vraag van Motorsport.com legt Verstappen uit dat Red Bull vooral een goede manier heeft gevonden om de auto dit weekend te runnen en met de set-up enkele tekortkomingen te maskeren. “Je moet de auto hier altijd redelijk zacht rijden [qua afstelling en ophanging]. Op dat gebied ging het beter dan verwacht, maar het is natuurlijk nog wel altijd onze limitatie om harder te gaan.”

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Waar Verstappen denkt dat de baanomstandigheden Ferrari enigszins op het verkeerde been hebben gezet, denkt hij niet dat die Red Bull in de kaart hebben gespeeld. “Nee, normaal gezien zou dat niet het geval zijn.”

Hij schrijft het vooral toe aan geslaagde set-up veranderingen na de moeizaam verlopen derde training. Doordat Red Bull er met de set-up en de auto ‘zo zacht mogelijk’ runnen is in geslaagd om de zwaktes over hobbels en kerbs deels op te vangen, is een sterk punt van de RB22 juist aan het licht gekomen: de auto is competitief gebleken in langzame bochten.

Barcelona is volgens Verstappen de echte test

Dat heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan het goede optreden in Monaco, maar maakt ook dat Verstappen nog niet te hard van stapel wil lopen. Ja, de progressie sinds het updatepakket in Miami is echt en ook significant, maar Verstappen plaatst na de kwalificatie in Monaco een belangrijke kanttekening.

“We hebben [sinds die update] alleen nog maar op circuits gereden waar we veel langzame bochten hadden. Dus we moeten nog even afwachten. Barcelona komt eraan en dat is de echte test waar je ook snelle bochten hebt. We moeten ook weer niet te snel gaan juichen. Volgende week is een totaal andere wereld.”

Naast de afstelling en de pure pace van de auto is er volgens Verstappen ook nog een andere factor van belang: hij voelde zich voor het eerst dit jaar weer zichzelf, met een auto waarin hij kon pushen. Dat komt grotendeels doordat energiemanagement geen grote rol speelt in Monaco, maar ook doordat Red Bull hem een auto heeft gegeven waarmee hij het vertrouwen voelt om de bochten aan te vallen.

Verstappen benadrukt overigens dat het ‘aanvallen’ met de 2026-auto’s anders werkt dan voorheen. “Ja, het heeft natuurlijk veel met de batterij te maken. Hoe zo'n auto terugschakelt, engine braking, hoe die batterij erin komt als je op het gas gaat. Dat is allemaal redelijk ingewikkeld, ook samen met de turbo. Dat zijn wel dingen waar je als coureur rekening mee moet houden.”

Zondag gaat Verstappen logischerwijs voor de overwinning, maar hij laat weten dat hij op voorhand ook niet ontevreden zou zijn met een tweede plaats op het podium. “Als we sowieso de tweede plek kunnen vasthouden, dan zou ik daar nu ook wel voor kunnen tekenen.”

Als de start van Red Bull acceptabel is, is de enige ronde pitstops wellicht het enige moment om toe te slaan voor winst, maar Verstappen is er niet van overtuigd dat een undercut het meest effectief is. “Als het kan natuurlijk wel. Maar een undercut wordt denk ik lastig, omdat de banden heel moeilijk op temperatuur komen. Maar het ligt er ook aan hoe lang de eerst stint gaat zijn, dat is nu moeilijk in te schatten.”

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