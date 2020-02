Binotto over nieuwe SF1000: “We zijn extreem gegaan"

Ferrari had vorig jaar een wagen die het uitstekend deed op de low downforce-circuits, maar minder goed presteerde op banen waar meer neerwaartse druk vereist was. Met de SF1000 hoopt het team een auto te hebben waarmee Sebastian Vettel en Charles Leclerc in alle races sterk voor de dag kunnen komen. Volgens Binotto heeft Ferrari hiervoor op aerodynamisch vlak alle zeilen bijgezet.

“Het klopt dat de regels stabiel zijn gebleven, dus het is moeilijk om de auto compleet te transformeren”, zei Binotto. “De auto van vorig jaar, de SF90, vormde ook het startpunt, maar we zijn verder op alle punten extreem gegaan, zoveel als mogelijk was. We hebben geprobeerd de aerodynamische performance van de auto te maximaliseren en zoveel mogelijk downforce te vinden, dus de volledige auto - de monocoque, de architectuur van de motor, de versnellingsbak - is zo verpakt dat de auto een slanker figuur heeft gekregen. Volgens mij is dat ook vrij goed zichtbaar.”

Behalve de aerodynamica zijn de ophanging en de motor flink onder handen genomen. Binotto: “We hebben aan alle onderdelen van de wagen gewerkt. De ophanging is zo ontworpen dat we flexibeler kunnen zijn op het circuit, als het gaat om het aanpassen van de set-up aan de wensen van de coureur en de eisen van het circuit. We hebben ook hard gewerkt om het gewicht laag te houden en we hebben veel werk gestoken in de power-unit, waarbij we niet alleen hebben gekeken naar hoe de motor verpakt is maar naar elk individueel onderdeel, ook om goed om te kunnen gaan met de veranderende technische regels, waarbij het olieverbruik met 50 procent wordt gereduceerd.”

“De auto mag dan erg veel op die van vorig jaar lijken, geloof mij maar dat het een compleet andere wagen is", benadrukt Binotto. "De auto is op veel punten zeer extreem geworden.”

Video: Ferrari presenteert de SF1000