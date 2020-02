Vettel over nieuwe Ferrari: "Ongelooflijke prestatie"

Na een theatrale presentatie in Reggio Emilia trok Ferrari het doek van de Ferrari SF1000, de nieuwe bolide van Sebastian Vettel en Charles Leclerc voor 2020. De wagen ziet er op het eerste zicht grotendeels hetzelfde uit als de voorganger, maar vooral aan de motorkap en de achterkant van de wagen zijn er nieuwe accenten gelegd. De SF1000 is nog strakker verpakt.

"Het is een ongelooflijke prestatie", prijst Vettel het werk van zijn Scuderia. "Er zijn natuurlijk vele uren gestoken in de wagen. Ik vind hem mooi. We hebben al de kans gekregen om de wagen een beetje te bekijken en te vergelijken met die van vorig jaar. Je kan echt de verschillen zien, zeker wat de verpakking betreft. Achteraan zit alles strakker verpakt. Daar zit veel werk in, want makkelijk is dat niet. We hebben enkele slimme oplossingen bedacht om daarin te slagen. Ik kan niet wachten om de wagen te besturen."

Nog even geduld

Het bloed, zweet en tranen van de rode brigade leverde de voorbije jaren maar weinig op. Ferrari moest het telkens afleggen tegen Mercedes. Vettel moet nog even geduld hebben om te weten of de nieuwe auto daar verandering in kan brengen, maar haalt alvast vertrouwen uit het feit dat zijn troepen in Maranello bijzonder toegewijd zijn. "Ik denk dat de wagen een stap vooruit is, ik hoop dat dat ook zo aanvoelt wanneer ik er mee mag rijden", vult Vettel aan. "Het is onmogelijk te voorspellen, maar waar ik wel zeker van kan zijn is de toewijding van alle mensen in Maranello die hard hebben gewerkt om de wagen nog verder te verbeteren. Dat is iets waar we op kunnen vertrouwen. We moeten nu nog even geduldig zijn, dat hoort erbij."

Video: Ferrari presenteert de SF1000