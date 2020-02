Wat kunnen we verwachten van de Red Bull-presentatiedag?

Na een lange periode van stilte en rust komt het Formule 1-circus langzaam maar zeker weer tot leven. Eerder deze week presenteerde Mercedes de livery voor het seizoen 2020. De komende dagen halen veel andere teams het doek van hun nieuwe strijdwapen, waarna volgende week het testwerk van start gaat in Barcelona.

De nieuwe Red Bull RB16: Red Bull Racing presenteert 2020-auto van Verstappen en Albon

Veel Nederlandse fans kijken al tijden reikhalzend uit naar woensdag 12 februari. Vandaag wordt de nieuwe wagen van Max Verstappen en Alexander Albon onthuld. In tegenstelling tot concurrent Ferrari en zusterteam AlphaTauri heeft Red Bull Racing geen groots evenement georganiseerd. Het team zal online een aantal beelden van de RB16 prijsgeven. Hoe laat dat precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend. De afgelopen twee jaar gebeurde dat rond de klok van 13.00 uur, al is dat uiteraard geen garantie voor de gebeurtenissen van vandaag.

De definitieve kleurstelling van de bolide lijkt niet ingrijpend te gaan veranderen, zo konden we concluderen na de promo-opnamen van Red Bull Racing in Nederland. De verwachting is echter dat het team opnieuw zal kiezen voor een tijdelijke livery voor de shakedown en de presentatie van later vandaag. Afgelopen jaren koos de equipe ook voor een ‘camo’-kleurstelling. Enerzijds om extra aandacht te genereren, anderzijds om de concurrentie niet direct het achterste van de tong te laten zien.

Red Bull RB16 in actie

De formatie uit Milton Keynes houdt het niet alleen bij een online onthulling van de nieuwe wagen. Het team reist af naar Silverstone om de RB16 direct aan een shakedown te onderwerpen. Datzelfde gebeurde in 2019 en blijkbaar beviel die werkwijze. Alle teams hebben per jaar twee ‘filmdagen’ ter beschikking. Op deze momenten mogen ze met speciale Pirelli-demonstratiebanden maximaal honderd kilometer afleggen om promotiemateriaal te schieten. De topteams gebruiken een dergelijke dag vooral om de eerste kinderziekten van de wagen te ontdekken en nog voor de eerste wintertestdag te verhelpen. Na de erbarmelijke weersomstandigheden van de afgelopen dagen lijkt Red Bull Racing het aardig getroffen te hebben: de weersverwachtingen geven een waterig zonnetje bij een graad of 7 aan. Prima omstandigheden voor een eerste kennismaking met de nieuwe wagen.

Afgelopen jaar druppelde er in de middag beeldmateriaal van de nieuwe bolide in actie binnen, later op de dag gevolgd door videobeelden. Aan het einde van de dag volgden reacties van de coureurs en teambaas. De verwachting is dat Red Bull Racing deze lijn ook ditmaal aanhoudt, al weten we inmiddels dat Red Bull niet te beroerd is om de wereld zo nu en dan flink te verrassen.