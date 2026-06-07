Leclerc haalt uit na crash: "Nu lijk ik een idioot"
Charles Leclerc weigert de schuld voor zijn crash in Monaco op zich te nemen. De Ferrari-coureur wijst naar aanhoudende remproblemen en spreekt zelfs van een "gevaarlijke" situatie.
Charles Leclerc heeft na zijn crash tijdens de Grand Prix van Monaco hard uitgehaald naar de remproblemen die hem volgens eigen zeggen al meerdere raceweekenden parten spelen. De Ferrari-coureur stelt dat de fout die hem uit de race haalde niet aan hemzelf te wijten was en noemt de situatie zelfs "bijna gevaarlijk".
Leclerc reed op dat moment in de strijd om de podiumplaatsen, maar belandde na een herstart rechtdoor in de muur. Hoewel er na afloop werd gewezen op schade aan het asfalt en vuil naast de baan, maakt de Monegask duidelijk dat volgens hem de oorzaak elders lag.
"De remmen", antwoordde hij resoluut toen hem werd gevraagd waardoor de crash veroorzaakt werd. "Het helpt natuurlijk niet als er ook nog wat asfalt loskomt, maar de data spreken voor zich. Ik weet niet hoeveel details ik daarover kan geven."
De Ferrari-coureur benadrukte vervolgens dat hij normaal gesproken niet terugschrikt voor zelfkritiek. "Ik ben altijd eerlijk geweest. Hoeveel fouten ik ook maak, ik wil mezelf niet in de spiegel aankijken en excuses zien verzinnen voor iets wat mijn eigen fout was. Daarom ben ik altijd rechtuit voor de camera."
Juist daarom weigert hij deze keer de verantwoordelijkheid op zich te nemen. "Vandaag ga ik dat niet doen. Het was niet eens echt remmen. Ik raakte het rempedaal aan en er gebeurde iets met de remmen. Aan de voorkant remde de auto veel harder dan ik verwachtte, terwijl ik achter helemaal geen vertraging had. Het voelde alsof ik helemaal geen achterremmen had."
Volgens Leclerc is het probleem niet nieuw. "Daar worstel ik inmiddels al twee races mee. We hebben verschillende remconfiguraties tussen de auto's gehad en ik denk niet dat dat eerder een nadeel voor mij was. Maar hier en in Montréal, met lage bandentemperaturen en banden die op de limiet extreem gevoelig zijn, is het een absolute nachtmerrie geweest."
De Ferrari-rijder koos zijn woorden zorgvuldig, maar zijn frustratie was duidelijk zichtbaar. "Ik heb vandaag niet veel woorden. Ik lijk nu een idioot. Als je er als een idioot uitziet door een fout van jezelf, prima. Maar dit is bijna gevaarlijk."
Ferrari lijkt het probleem inmiddels wel geïdentificeerd te hebben. Leclerc onthulde dat hij vanaf de volgende raceweekenden zal overstappen op dezelfde remconfiguratie als teamgenoot Lewis Hamilton.
"We hebben een oplossing", verklaarde hij. "Vanaf de volgende race ga ik in de richting van Lewis' afstelling. Misschien brengt zijn configuratie weer andere problemen met zich mee, maar op dit moment heb ik vooral behoefte aan consistentie. Dat is het belangrijkste."
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