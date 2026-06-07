Norris valt opnieuw uit in Monaco en ziet WK-hoop verder slinken

Lando Norris heeft zijn toch al moeizame Formule 1-seizoen een nieuw dieptepunt zien bereiken. De regerend wereldkampioen moest de Grand Prix van Monaco na 46 van de 78 ronden staken vanwege problemen met de krachtbron, waardoor hij voor de tweede race op rij zonder resultaat achterbleef.

De McLaren-coureur reed op dat moment buiten de punten. Vanaf de achtste startplaats had Norris zich in de openingsfase vastgebeten in een gevecht met Pierre Gasly om de zevende positie. De Brit wist meerdere keren aan te sluiten bij de Alpine-coureur, maar slaagde er niet in een aanval te plaatsen. Ondertussen kon teamgenoot Oscar Piastri zich losmaken van dat duel en naar de voorliggende groep rijden.

Halverwege de race sloeg het noodlot opnieuw toe. Op ronde 46 kreeg Norris te maken met technische problemen aan zijn aandrijflijn, waarna hij zijn McLaren noodgedwongen moest parkeren. Daarmee voegde hij zich bij de uitgevallen Oliver Bearman, Valtteri Bottas en Max Verstappen.

Voor Norris betekent het opnieuw een zware klap in wat steeds meer een frustrerend titelverdedigingsjaar wordt. De Brit viel ook al uit in Canada vanwege een probleem met de krachtbron en kwam eerder dit seizoen in China niet eens aan de start na een elektrisch defect. Daarnaast kende hij gedurende de eerste races meerdere technische problemen en verloor hij in Monaco al kostbare trainingstijd toen zijn auto in de tweede vrije training stilviel.

McLaren moest vervolgens zelfs de avondklok doorbreken om diverse elektrische componenten, waaronder delen van de kabelboom, te vervangen. Hoewel het team de oorzaak dacht te hebben verholpen, blijkt betrouwbaarheid opnieuw een pijnpunt.

De uitvalbeurt volgt bovendien op een weekend waarin Norris al waarschuwde voor een mogelijke "reality check" in Monaco. Waar teambaas Andrea Stella vooraf had verwacht dat de MCL40 goed uit de voeten zou kunnen op het stratencircuit, temperde Norris de verwachtingen juist. Volgens hem kampt de auto met een gebrek aan betrouwbaarheid aan de voorkant, waardoor het moeilijk is om de beschikbare performance volledig te benutten.

"Vorig jaar was mijn vertrouwen 100, nu is het 85. En in Monaco moet je op 100 zitten", zei Norris na de kwalificatie. Die woorden krijgen na zijn uitvalbeurt extra lading. Niet alleen worstelt McLaren met de rijdbaarheid van de MCL40, ook de betrouwbaarheid blijft een terugkerend probleem. Met opnieuw een nulscore lijkt Norris een tweede wereldtitel steeds verder uit zicht te zien verdwijnen.