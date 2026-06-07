Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

WEC
24 uur van Le Mans
Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Formule 1
GP van Monaco
Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"
Formule 1 GP van Monaco

Norris valt opnieuw uit in Monaco en ziet WK-hoop verder slinken

Lando Norris heeft de GP van Monaco niet uitgereden. Een nieuw probleem met de krachtbron betekende zijn tweede uitvalbeurt op rij en een nieuwe klap voor zijn WK-kansen.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

Foto: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Lando Norris heeft zijn toch al moeizame Formule 1-seizoen een nieuw dieptepunt zien bereiken. De regerend wereldkampioen moest de Grand Prix van Monaco na 46 van de 78 ronden staken vanwege problemen met de krachtbron, waardoor hij voor de tweede race op rij zonder resultaat achterbleef.

De McLaren-coureur reed op dat moment buiten de punten. Vanaf de achtste startplaats had Norris zich in de openingsfase vastgebeten in een gevecht met Pierre Gasly om de zevende positie. De Brit wist meerdere keren aan te sluiten bij de Alpine-coureur, maar slaagde er niet in een aanval te plaatsen. Ondertussen kon teamgenoot Oscar Piastri zich losmaken van dat duel en naar de voorliggende groep rijden.

Lees ook:

Halverwege de race sloeg het noodlot opnieuw toe. Op ronde 46 kreeg Norris te maken met technische problemen aan zijn aandrijflijn, waarna hij zijn McLaren noodgedwongen moest parkeren. Daarmee voegde hij zich bij de uitgevallen Oliver Bearman, Valtteri Bottas en Max Verstappen.

Voor Norris betekent het opnieuw een zware klap in wat steeds meer een frustrerend titelverdedigingsjaar wordt. De Brit viel ook al uit in Canada vanwege een probleem met de krachtbron en kwam eerder dit seizoen in China niet eens aan de start na een elektrisch defect. Daarnaast kende hij gedurende de eerste races meerdere technische problemen en verloor hij in Monaco al kostbare trainingstijd toen zijn auto in de tweede vrije training stilviel.

 

McLaren moest vervolgens zelfs de avondklok doorbreken om diverse elektrische componenten, waaronder delen van de kabelboom, te vervangen. Hoewel het team de oorzaak dacht te hebben verholpen, blijkt betrouwbaarheid opnieuw een pijnpunt.

De uitvalbeurt volgt bovendien op een weekend waarin Norris al waarschuwde voor een mogelijke "reality check" in Monaco. Waar teambaas Andrea Stella vooraf had verwacht dat de MCL40 goed uit de voeten zou kunnen op het stratencircuit, temperde Norris de verwachtingen juist. Volgens hem kampt de auto met een gebrek aan betrouwbaarheid aan de voorkant, waardoor het moeilijk is om de beschikbare performance volledig te benutten.

"Vorig jaar was mijn vertrouwen 100, nu is het 85. En in Monaco moet je op 100 zitten", zei Norris na de kwalificatie. Die woorden krijgen na zijn uitvalbeurt extra lading. Niet alleen worstelt McLaren met de rijdbaarheid van de MCL40, ook de betrouwbaarheid blijft een terugkerend probleem. Met opnieuw een nulscore lijkt Norris een tweede wereldtitel steeds verder uit zicht te zien verdwijnen.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco
Vorig artikel Verstappen blijft nuchter na uitvalbeurt: "Gelukkig reageerde iedereen goed"
Volgend artikel F1 Monaco live: Rode vlag in slotfase na crash van Leclerc

Beste reacties
Meer van
Jules de Graaf

Hamilton voelt zich herboren: "Wil mensen herinneren aan wie ik ben"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Hamilton voelt zich herboren: "Wil mensen herinneren aan wie ik ben"

Russell woedend na Monaco-penalty: "P14 past niet bij de overtreding"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Russell woedend na Monaco-penalty: "P14 past niet bij de overtreding"

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000
Meer van
Lando Norris

Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Waarom Norris al rekening hield met 'reality check' in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Waarom Norris al rekening hield met 'reality check' in Monaco

De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris
Meer van
McLaren

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

McLaren grijpt terug op oude vleugel, maar Piastri ziet kernprobleem

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
McLaren grijpt terug op oude vleugel, maar Piastri ziet kernprobleem

Analyse: Overstap Lambiase past in een trend van McLaren, cruciale vragen bij Red Bull

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Analyse: Overstap Lambiase past in een trend van McLaren, cruciale vragen bij Red Bull

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jules de Graaf
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
Bekijk meer