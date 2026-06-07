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Leclerc crasht in Monaco en bezorgt thuispubliek domper

Een rode vlag in Monaco: Charles Leclerc is in zijn thuisrace uitgevallen. De Ferrari-coureur schoot bij de herstart na een safetycar rechtdoor in de muur, nadat hij het hele weekend al klaagde over zijn remmen.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Leclerc ongeluk Monaco 2026

Met nog tien ronden te gaan, heeft Charles Leclerc zijn thuisrace in Monaco niet uit kunnen rijden. De Ferrari-coureur crashte in ronde 66, direct na de herstart na een safetycarperiode, en zorgde daarmee voor een neutralisatie van de race. De race wordt hervat om 17.12, lokale tijd.

Leclerc vocht op dat moment voor een goed resultaat op de straten waar hij in het verleden al meerdere malen zowel succes als teleurstelling kende. Bij het aanremmen van bocht 19 ging het echter mis. De Monegask schoot rechtdoor en eindigde hard in de barrières.

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Uit de eerste herhalingen bleek dat het incident sterk leek op de eerdere crash van Lance Stroll op vrijwel dezelfde plek. Ook Leclerc kwam naast de ideale lijn terecht, raakte vermoedelijk de marbles buiten het schone asfalt en blokkeerde vervolgens zijn voorwielen, waarna hij niets anders meer kon doen dan rechtdoor glijden. Later bleek dat hij niet alleen marbles raakte, maar ook brokken van een opengebroken stuk nieuw asfalt.

Over de boordradio reageerde een zichtbaar gefrustreerde Leclerc direct na de klap. "Ik ga hier niet de schuld voor op me nemen, het zijn die verdomde remmen", foeterde de Ferrari-coureur.

 

De uitvalbeurt kwam niet volledig uit de lucht vallen. Leclerc klaagde het hele weekend al over het remgevoel van zijn Ferrari. Tijdens de derde vrije training omschreef hij het gedrag van de auto onder het remmen zelfs als "horrendous". De problemen leken ook door te werken in de kwalificatie.

Daar reed Leclerc aanvankelijk naar een voorlopige pole-position, maar terwijl concurrenten als Max Verstappen, Kimi Antonelli en teamgenoot Lewis Hamilton zich verder verbeterden, eindigde zijn laatste poging voortijdig in de muur bij Tabac. Daardoor moest hij genoegen nemen met de vierde startplaats.

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Ook tijdens de race liep de spanning tussen Leclerc en Ferrari al op. Eerder was er onvrede over een pitstopstrategie waar de Monegask niet volledig achter leek te staan. Vanuit de cockpit klonk meerdere malen frustratie over de gang van zaken, terwijl Ferrari tegelijkertijd rekening hield met de tijdstraf die Hamilton boven het hoofd hing.

De crash in ronde 66 betekende uiteindelijk het definitieve einde van een toch al moeizaam weekend. Voor het thuispubliek langs het stratencircuit was het een pijnlijke afloop: hun lokale held zag zijn race eindigen in de muur, terwijl de discussie over Ferrari's remproblemen alleen maar verder zal oplaaien.

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