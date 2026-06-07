Verstappen blijft nuchter na uitvalbeurt: "Gelukkig reageerde iedereen goed"
Een motorprobleem maakte al voor de start een einde aan de hoop van Max Verstappen op een goed resultaat in Monaco. De Nederlander blikte na afloop terug op zijn uitvalbeurt.
Foto: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Voor Max Verstappen begon het weekend in Monaco veelbelovend. De Nederlander kwalificeerde zich als tweede en liet ook in de vrije trainingen een sterke indruk achter. De race eindigde echter al vrijwel direct bij de start. Een probleem met de verbrandingsmotor van zijn Red Bull zorgde ervoor dat Verstappen nauwelijks van zijn plek kwam en de auto kort daarna terug naar de pits moest brengen.
"Tijdens de formatieronde voelde het al niet helemaal goed", vertelde Verstappen na afloop. "Bij de proefstart was het echt niet goed. Normaal gesproken zoek je je doeltoerental, maar dat lukte helemaal niet. Het toerental schoot voortdurend op en neer. Zodra ik de koppeling liet opkomen, was het voorbij."
De motor viel vervolgens volledig weg. Toen Verstappen na de eerste bocht nog kortstondig wat vermogen terugkreeg, wist hij direct dat er iets serieus mis was. "Het geluid dat ik hoorde was echt niet goed. Daarom ging ik meteen van het gas af en heb ik de auto terug naar de pits gebracht."
Gelukkig wist Verstappen een mogelijk incident bij de start te voorkomen door zijn auto naar links te sturen. "Ik had natuurlijk geen vermogen, dus ik stuurde naar links met behulp van de wrijving van de banden. Ik hoopte vooral dat iedereen rechts langs zou gaan. Gelukkig reageerde iedereen heel goed."
Teleurstellend, maar niet desastreus
Hoewel de uitvalbeurt een forse tegenvaller vormde, bleef Verstappen nuchter onder de situatie. "We hebben een heel goed weekend gehad tot aan de race. Natuurlijk is iedereen teleurgesteld dat we niet op het podium staan. Als ik het kampioenschap zou leiden, zou dit een heel pijnlijke zijn. In de huidige situatie doet het minder pijn, maar het blijft enorm vervelend voor iedereen."
Volgens Verstappen ligt de focus nu vooral op het achterhalen van de oorzaak. "We moeten eerst begrijpen wat er vandaag precies fout is gegaan. Daarna moeten we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."
Vraagtekens voor Barcelona
Volgend weekend wacht met Barcelona een circuit met veel snelle bochten, traditioneel een belangrijke graadmeter voor de aerodynamische prestaties van de auto. "Daar moeten we kijken wat we kunnen doen", aldus Verstappen. "We zijn dit jaar juist snel geweest op circuits met relatief weinig snelle bochten, terwijl dat eerder een zwak punt leek. Ik hoop dat de veranderingen die we aan de auto hebben doorgevoerd daarbij helpen, maar hoeveel precies weet ik niet."
De viervoudig wereldkampioen verwacht niet automatisch opnieuw vooraan mee te doen. "Ik verwacht niet dat het precies zo zal zijn als hier, waar we misschien konden vechten voor de eerste startrij. Maar misschien word ik opnieuw verrast."
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