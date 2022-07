Alonso mist sprintrace: “Totale stroomuitval in auto”

Op het moment dat het veld werd losgelaten voor de formatieronde op de Red Bull Ring stond de Alpine van Fernando Alonso nog op de krik en met de bandenwarmers om op de grid. “Vijf minuten voor de start viel de stroom in de wagen helemaal uit en we kregen het niet meer aan de praat, ook niet met een externe batterij. Er was dus een groter probleem”, reageerde de tweevoudig wereldkampioen op een vraag van Motorsport.com.

De Alpine-monteurs duwden de auto van Alonso terug naar de pitstraat, waar zij extra tijd kregen om het issue te verhelpen. Dit omdat Zhou Guanyu stilviel aan het einde van de formatieronde en daarmee een extra opwarmronde veroorzaakte. Desondanks kon Alonso niet van start gaan in de sprintrace, wat betekent dat hij de hoofdrace van zondag vanaf de laatste rij moet beginnen. “Mijn weekend is voorbij, want het wordt treintje rijden en je kan niet inhalen”, baalde de Spanjaard. “We gaan proberen creatief te zijn met de strategie en we moeten wat geluk hebben met safety cars en dergelijke. We zullen zien, maar ik denk dat het een ontzettend lange race wordt achter veel andere wagens.”

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Alonso wordt getroffen door pech. De 40-jarige coureur uit Oviedo rijdt naar eigen zeggen op zijn beste niveau sinds 2012, maar dat komt nog niet altijd tot uiting in de resultaten. “Het is ongelooflijk. We hebben misschien zestig of zeventig punten verloren als je alle uitvalbeurten en pech bij elkaar optelt. Het is dus een heel vreemd seizoen”, constateerde Alonso. “Het is natuurlijk heel frustrerend dat we om deze redenen punten mislopen, maar ik had het erger gevonden als het door mijn eigen fouten was geweest.”

Video: Alonso blijft staan voor de formatieronde