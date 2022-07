Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher reden lange tijd op respectievelijk P7 en P8. Magnussen finishte ook op zijn positie, terwijl Schumacher in het tweede deel van de race onder druk van Lewis Hamilton kwam te staan. De 23-jarige coureur weerde zich kranig tegen de zevenvoudig wereldkampioen, maar moest uiteindelijk toch capituleren en eindigde als negende.

“Het gevecht met Lewis was leuk, maar had niet mogen gebeuren. Ik denk dat ik in sommige opzichten een stuk sneller was”, reageerde Schumacher na afloop voor de camera van Sky Sports F1. Op de vraag of Magnussen hem voorbij had moeten laten, antwoordde de Duitser: ‘Ja’. Daar heeft Schumacher de Haas-teamleiding ook om gevraagd, maar hij kreeg nul op het rekest.

Had Haas wel gehoor aan dit verzoek gegeven, dan had Schumacher naar eigen zeggen de aanval kunnen openen op nummer zes Esteban Ocon. “Ik denk dat ik meer snelheid had om ervoor te rijden”, aldus Schumacher. “Het is dus iets waar we naar moeten kijken, misschien dat ik dan begrijp waarom we niet van positie zijn gewisseld. Ik had namelijk het gevoel dat ik Esteban kon aanvallen. En in zekere zin heb ik Kevin gered van een aanval door Lewis.” Schumacher hoopte dat Magnussen zich iets terug zou laten zakken, zodat hij via zijn Deense collega DRS zou krijgen om zich te verdedigen tegen Hamilton. “Maar dat is niet gebeurd, waardoor ik kwetsbaar was voor de DRS van Hamilton”, vertelde Schumacher.

Magnussen liet weten dat Haas hem niet heeft gevraagd opzij te gaan voor Schumacher. “Ik heb geen idee, ik kan natuurlijk niet horen wat Mick zegt”, reageerde de 29-jarige coureur uit Roskilde. “Maar het was een geweldige dag voor ons. We hebben punten gepakt en starten de hoofdrace vanaf P7 en P9. We kunnen op geen enkele manier teleurgesteld zijn.”

Steiner: “Mick was niet sneller”

Haas-teambaas Guenther Steiner stelt in een reactie op de woorden van Schumacher dat er geen enkele reden was om de coureurs van positie te laten wisselen. “Want Mick was niet sneller”, aldus Steiner. “Natuurlijk ben je sneller, maar dat is vanwege de DRS. Op het moment dat je er voorbij bent, dan is de ander sneller. Daar hebben we het voor de race ook over gehad. We hebben alles gemonitord en ik denk zeker dat we het juiste hebben gedaan. Anders waren we misschien met beide auto’s buiten de punten gevallen of hadden we maximaal één punt gepakt.” Steiner bedoelde daarmee dat Hamilton wellicht had kunnen profiteren van een eventuele positiewisseling bij Haas.

Om dezelfde reden hoefde Magnussen van Haas in eerste instantie niet langzamer te rijden om Schumacher DRS te geven in diens strijd met Hamilton. “Dan neem je namelijk het risico dat Lewis, op het moment dat hij Schumacher voorbij is, zich in de DRS-zone bevindt bij Magnussen en hem ook kan passeren. In de laatste drie ronden realiseerden we ons echter dat Lewis, als hij Mick zou inhalen, Magnussen niet meer kon grijpen.” Daarom kreeg Magnussen van Haas de vraag om Schumacher alsnog DRS te geven, maar dat mocht niet baten.

