De meeste Formule 1-teams zijn huiverig om tijdens een sprintweekend een upgradepakket te introduceren, maar Haas F1 Team doet dat in China wel. Haas-coureur Kevin Magnussen is blij met de nieuwe onderdelen, maar legt uit waarom de updates niet voor een grote stap gaan zorgen. "Deze update is een eerste stap voor een grotere later dit seizoen. We kunnen er nu niet heel veel over zeggen, we hopen dat dit een kleine verbetering is. We verwachten er niet veel van, maar het is goed dat we steeds wat kleine updates introduceren", verklaart de Deen na een vraag van Motorsport.com.

Volgens Magnussen is het een goed teken dat Haas nu al kleine updates introduceert, waar het vorig seizoen nog op grote pakketten mikte. "Toen gokten we er zelfs laat in het seizoen nog op dat een grote upgrade ons zou helpen, maar dat gebeurde niet. Hopelijk geeft ons dit iets meer flexibiliteit", vertelt de rijder. "Mocht dit niet werken, dan hebben we genoeg tijd om dingen aan te passen en een andere weg in te slaan."

Het is voor Magnussen lastig om een specifiek verbeterpunt aan te wijzen, maar meer globaal genomen ziet hij wel een gebied waar de VF-24 beter in kan worden. "In de langzame bochten zijn we goed, dus het zou fijn zijn als we op andere gebieden beter worden, zoals op de snellere stukken. Er komen later dit seizoen nog circuits aan waar we daar veel last van kunnen krijgen", verklaart de Haas-coureur. "Hopelijk kunnen we dat voor die tijd aanpakken."

Ingecalculeerd risico

In plaats van drie vrije trainingen heeft Haas in China maar een oefensessie om de nieuwe onderdelen te testen. Magnussen erkent dat het een gok is, maar wel een die ingecalculeerd is. "Normaal gesproken zet je met een update eerst een stap naar achter, om daarna twee vooruit te zetten. Die stappen vooruit zet je pas nadat je begrijpt wat de upgrades doen", legt de 31-jarige uit. "Zelfs als we eerst een stap achteruit zetten [is dat niet zo erg], want de punten worden pas op zondag verdeeld. Ik weet dat er een sprintrace is, maar daarin krijgt alleen de top-acht punten en het is dit seizoen nog lastiger voor ons om in die top-acht te komen."