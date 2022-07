Die uitspraken doet George Russell na een verhitte rijdersbriefing op de vrijdag van de Grand Prix van Oostenrijk. Naar verluidt bereikte de discussie een kookpunt toen het ging over de manier waarop de wedstrijdleiding de races in goede banen probeert te leiden. Zo werd Sebastian Vettel na de sprintrace op zaterdag naar de stewards geroepen voor zijn gedrag tijdens de rijdersbriefing, waarbij hij zonder toestemming vroegtijdig vertrok.

Een van de zaken waar de coureurs niet tevreden mee zijn, is het rouleren van de wedstrijdleiders. Sinds Michael Masi begin dit jaar uit zijn functie werd gezet, hebben Niels Wittich en Eduardo Freitas de honneurs om de beurt waargenomen als racedirecteur. Dit besluit van de FIA heeft echter geleid tot inconsistentie qua besluiten en het uitdelen van straffen, terwijl de coureurs ook niet zeker zijn van de regels die gelden tijdens het racen. Voor Russell lijkt de maat nu vol te zijn. De directeur van rijdersvakbond GPDA vindt dat de consistentie in de besluiten moet terugkeren. Wat daar in zijn ogen een belangrijke rol in kan spelen, is stoppen met het rouleren van de wedstrijdleiders.

"Ik ben het er mee eens dat we vast moeten houden aan één wedstrijdleider", antwoordt Russell op een vraag over het rouleren van de racedirecteur. "We hebben meer consistentie nodig in de manier waarop de stewards oordelen. Als we bij het volgende evenement aankomen, dan is de steward van het vorige evenement er vaak niet eens bij. Er is dus geen verantwoordelijkheid, maar ook worden besluiten niet uitgelegd. We stellen vragen, maar het is lastig om een duidelijk antwoord te krijgen omdat de schuld een beetje wordt neergelegd bij iemand die er niet eens is. Het is dus lastig, bovendien heeft iedereen zijn eigen interpretaties."

Nadat Masi zich tijdens de GP van Abu Dhabi van afgelopen seizoen niet hield aan twee artikelen van het sportieve reglement, besloot de FIA om de wedstrijdleiding rigoureus aan te pakken. Naast het rouleren van racedirecteuren Wittich en Freitas, werd besloten om een virtual race control room in te richten ter ondersteuning van de wedstrijdleiders. Toch lijkt de situatie niet beter geworden qua consistentie. Russell begrijpt dat het geen eenvoudige klus is, maar toch is die consistentie wat hem betreft heel belangrijk. "Gedurende het jaar hebben meerdere coureurs hier iets over gezegd", zegt de coureur van Mercedes. "Ik denk dat de besluiten over het algemeen een stuk consistenter zijn als je maar één wedstrijdleider hebt."

