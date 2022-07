Tech: Bijzondere truc met skid blocks tegen porpoising in Formule 1?

Zoals bekend heeft de FIA in Canada stappen aangekondigd om porpoising tegen te gaan. Die stappen omvatten onder meer een matrix, strengere controles van de bodemplanken en extra checks om de flexibiliteit daarvan aan banden te leggen. Bij de meetpunten - de gaten in het midden van de vloer en aan het einde - mag de marge momenteel twee millimeter zijn, al vermoedt de FIA dat sommige teams buiten de meetpunten om tot zes millimeter kunnen doorbuigen.

Met een flexibelere vloer kun je lager gaan met de rijhoogte aan de voorkant, hetgeen gewenst is om de luchtstroom voor het grondeffect af te scheiden, zonder je zorgen te hoeven maken over de bodemslijtage en dus over straffen. De FIA noemt dit niet in de geest van het reglement, waardoor er vanaf Spa ook in een radius rondom de meetpunten wordt gecontroleerd.

Toch is dit nog niet het enige aspect dat de FIA vermoedt. Motorsport.com heeft vernomen dat er in recente gesprekken tussen teams een ander slimmigheidje aan het licht is gekomen dat nog geavanceerder is. Het idee is dat titanium skid blocks rond de gaten in de vloer zijn opgesplitst in verschillende componenten. Op die plekken meet de FIA de slijtage immers. Het hoofdelement van de skid blocks is één geheel en gaat rond het grootste deel van de gaten, maar het achterste element zou losgekoppeld zijn - hetgeen overigens gewoon mag. De twee verschillende delen van de skid blocks zijn goed te zien op de illustratie bovenaan deze pagina. Het achterste deel zou onafhankelijk van de andere sectie naar boven kunnen komen en dus in de bodemplank verdwijnen.

Als de vloer of in ieder geval de skids (die ook de vonkenregen veroorzaken) het asfalt raken, raakt dit bewuste deel van de skid blocks de vloer niet en slijt het logischerwijs ook niet. Daardoor blijft de originele dikte van dit deel intact. Het voldoet daardoor altijd aan de 9 millimeter die het onderdeel moet hebben en waar na afloop van de race op wordt gecontroleerd.

Bodemplaat met skids Foto: Giorgio Piola

Tot dusver hoefde slechts één deel van de skids rond het gat aan de genoemde dikte te voldoen. Die test werd door de teams met het slimmigheidje gehaald, aangezien één deel omhoogkwam, niet sleet en dus moeiteloos voldeed. Aangezien de FIA ook dit niet in de geest van het reglement acht, worden deze controles aangepast vanaf de Belgische Grand Prix. In de technische richtlijn staat dat één deel van de skids dan niet langer volstaat om door de keuring te komen: "Wij willen met dit artikel bevestigen dat er voor minimaal 75% rond iedere meetcirkel moet worden voldaan aan de voorgeschreven dikte." Het betekent dat het loskoppelen van één klein deel niet langer afdoende is.

Alhoewel er geen teams worden genoemd, is Mercedes ook in dit opzicht klokkenluider geweest. In zijn mediasessie op zaterdag laat Toto Wolff op navraag van deze site weten: "Sommige teams hebben skids die in de vloer kunnen verdwijnen als de auto de grond raakt. Maar die skids zijn er juist om de bodemslijtage te beperken, dus als je de skids naar boven laat komen en op miraculeuze wijze laat verdwijnen, dan lijkt me dat in strijd met de regels. Daar komt bij dat de bodemplank zelf dus ook nog eens meer doorbuigt dan dat zou moeten. De truc met de skids zou vanaf Spa al moeten verdwijnen, het andere aspect moet in het reglement van volgend jaar worden aangepakt."

In dit seizoen wordt de blik vooral op Red Bull en Ferrari gericht, al is Christian Horner erg duidelijk over de suggestie van Mercedes. "Het is complete onzin, echt complete onzin. Ik denk dat Toto hier wat dingen door elkaar haalt. Hij heeft het misschien over de auto's die nu om hem heen staan, maar ik maak me absoluut geen zorgen over onze vloer." Ferrari heeft in een eerder stadium al wel toegegeven dat het enige aanpassingen moet doorvoeren.

Onderkant van de Ferrari F1-75 Foto: Giorgio Piola