Alonso: Sprintrace wordt leuker met kwalificatie over één ronde

Tweevoudig F1-wereldkampioen Fernando Alonso is van mening dat een kwalificatieformat met één vliegende ronde per rijder kan helpen om de actie in de sprintraces te vergroten. Daardoor zou de ‘natuurlijke volgorde’ van de wagens kunnen veranderen. Afgelopen weekend organiseerde de Formule 1 voor de tweede keer een sprintrace, nadat in Engeland voor het eerst werd geëxperimenteerd met het kwalificatieformat.

De sprintrace leverde wel een paar inhaalacties op, maar zowel fans als coureurs zijn kritisch op het format. Red Bull-coureur Sergio Perez noemde het zelfs ‘erg saai’. Alpine-rijder Fernando Alonso was een van de weinige coureurs die na de eerste ronde nog iemand inhaalde. Sebastian Vettel was het slachtoffer waardoor Alonso steeg naar plek elf. De tweevoudig wereldkampioen zegt dat het huidige sprintformat leuk is omdat het fans meer actie op de baan oplevert. Volgens de Spanjaard ligt het echte probleem bij de volgorde waarop de wagens starten. Bij de gewone kwalificatie voor de sprintrace, die op vrijdag werd verreden, moet wat veranderen.

“Ik denk nog steeds dat we op vrijdag iets moeten verbeteren,” zegt Alonso. “Zolang de kwalificatie met zes bandensets blijft, blijven we op onze natuurlijke positie staan. Daar starten we dan de sprintrace en daar eindigen we dan ook weer. Als we het format op vrijdag iets veranderen, gewoon één ronde bijvoorbeeld… Neem bijvoorbeeld mijn kwalificatie. In Q2 blokkeerde ik een wiel. In een ‘one-shot-kwalificatie’ zou ik dan laatste staan door mijn fout. Ik betaal dan de prijs en moet me naar voren vechten. Dat is het doel van de sprint. We moeten dus de natuurlijke volgorde van de wagens overhoop gooien.”

De Formule 1 maakte al eerder gebruik van dit format. In 2005 reden de coureurs ook slechts één ronde als kwalificatie, waarna er in 2006 overgestapt werd op het systeem van drie sessies dat we nu nog kennen. Op een vraag van Motorsport.com of het ‘one-shot-format’ het hele jaar zou kunnen werken of alleen bij sprintraces, antwoordt Alonso dat de combinatie met een sprint eigenlijk bijna overal wel zou kunnen, behalve op Monaco waar de korte race wellicht niet werkt omdat inhalen daar erg lastig is. Maar puur de enkele kwalificatieronde zou in het prinsdom wel spannend kunnen zijn volgens de Spanjaard. “Stel je eens voor dat je maar één ronde hebt in Monaco. Met baanevolutie en zelfs wisselend weer. Misschien starten de kampioenschapskandidaten wel als eerste en rijden ze een mega ronde, maar door baanevolutie start jij vooraan. Misschien is er een weekend waar je geluk hebt en extra kunt presteren. Nu zit je vast. Als je auto de vijfde is qua snelheid ben en blijf je dat.”