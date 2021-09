Perez niet onder indruk van sprintrace: "Erg saai op deze manier"

De Formule 1 experimenteert dit jaar met sprintraces om de raceweekenden aantrekkelijker te maken. Zo staat er met een kwalificatie op vrijdag en een korte wedstrijd op zaterdag iedere dag iets op het spel. Nu gaat het nog om drie sprintraces per jaar, maar de koningsklasse overweegt volgend jaar bij één derde van alle Grand Prix-weekenden een sprintrace te organiseren. Die minirace zou niet langer de startopstelling voor zondag moeten bepalen, maar een op zichzelf staande wedstrijd moeten worden.

'Op deze manier voegt het niets toe'

Alhoewel de auto's dan compleet anders zijn door het grondeffect, is nog niet iedereen te spreken over het idee om meer sprintraces te organiseren. In de huidige opzet noemt Toto Wolff het 'vlees noch vis' en Perez blijkt evenmin enthousiast. "Om eerlijk te zijn, vind ik het erg saai. Echt saai. Er gebeurt helemaal niets en dan zou ik niet weten wat het voordeel van zo'n sprintrace is", laat Perez op een vraag van Motorsport.com weten. "Ik kan me goed voorstellen dat het saai is voor de fans en dat geldt ook voor coureurs. Het voegt eigenlijk niets toe."

Het komt volgens de tweevoudig GP-winnaar doordat het met de huidige auto's heel lastig volgen is, maar ook doordat de bandendegradatie geen grote rol speelt in de sprintrace. "Het probleem is veel groter. Met de huidige auto's heb je een behoorlijke delta nodig om te kunnen inhalen. Om dat te bereiken heb je bandenslijtage nodig, maar dat hadden we in de sprintrace totaal niet." Het idee van Pirelli was wel dat coureurs op softs een voordeel zouden hebben in het begin en zouden terugvallen in de slotfase, maar daar kwam in de praktijk weinig tot niets van terecht. "Misschien hebben ze ook de verkeerde circuits uitgekozen voor deze sprintraces, maar op deze manier heeft het in ieder geval weinig zin", is Perez hard in zijn oordeel.

Nog geen denderend weekend voor Perez

Waar de Mexicaan niet te spreken is over het grote plaatje, stemmen zijn eigen prestaties dit weekend ook nog niet tevreden. "Als je er niet het maximale uit kunt halen, dan is dat natuurlijk heel frustrerend. Tot dusver is dit geen goed weekend voor mij, maar goed: uiteindelijk draait het alleen maar om de zondag. Ik heb er best vertrouwen in dat we met de strategie nog goede vooruitgang kunnen boeken. Daar kijk ik ook naar uit." Perez zal in de openingsfase nog niet op de voorposten staan om Verstappen van dienst te kunnen zijn, al leidt dat door de gridstraf van Valtteri Bottas niet tot een twee-tegen-één situatie in het nadeel van de Nederlander. Het is een geluk bij een ongeluk.

Video: Reacties op de sprintrace, de pole voor Max Verstappen en de problemen van Lewis Hamilton besproken in een nieuwe F1-update