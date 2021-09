Kalff vindt gridstraf Verstappen belachelijk: “Slaat nergens op”

Na de race op het Autodromo Nazionale di Monza is de aanvaring tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de eerste chicane het gesprek van de dag. Beide coureurs eindigden de race in de grindbak, al kwam het Verstappen ook nog op een gridstraf en twee strafpunten te staan. “Belachelijk”, vindt Kalff: “Je hebt hier geen schuldige. Wat je hier hebt is twee rijders die vechten, en allebei niet opgeven. Als je allebei niet opgeeft, rijd je vanzelf tegen elkaar aan.”

Kalff vindt de actie van Hamilton “niet handig”, al ziet hij zelf ook wel in dat de fans van de Brit zullen beweren dat Verstappen een aanrijding had kunnen voorkomen door de chicane af te steken. Van het besluit van de stewards om Verstappen te bestraffen begrijpt de coureur en presentator echter helemaal niets: “Dat slaat helemaal nergens op. Je mag dus gewoon iemand met 280 km/u linksaf sturen tijdens de Grand Prix van Engeland en dan krijg je een beetje straf, tien seconden, en dan win je vervolgens de wedstrijd. En als dit met 50 km/u een beetje klunzig fout gaat, dan moet je opeens drie plaatsen terug. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.”

Het argument dat Hamilton op Silverstone nog tijdens de race bestraft kon worden en Verstappen in Monza al was uitgevallen en een tijdstraf dus geen verschil had uitgemaakt, maakt weinig indruk op Kalff: “Dat staat toch helemaal niet in verhouding? Ik vind het belachelijk.”

Kippenvel in Zandvoort

Naast het incident tussen Verstappen en Hamilton wordt er met Kalff uiteraard ook gepraat over de dubbelzege van McLaren. Ook wordt er nog even teruggeblikt op de race ervoor in Zandvoort, waar Kalff het hele weekend de rol van circuitspeaker op zich nam. Zo blikt hij terug op een aantal kippenvelmomenten, en vertelt hij wat volgens hem eigenlijk het hoogtepunt van de Dutch Grand Prix zou moeten zijn: “Dat iedereen die vooraf riep dat het een drama zou worden, dat dat fietsenplan een drama zou worden, dat het circuit te oud was en dat het een optocht zou worden, dat al die mensen ongelijk hebben gekregen. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste."

"Het feit dat ik een foto zie van al die mensen die allemaal naar het circuit fietsen, dat dat plan goed gelukt is. Dat vind ik dan wel heel stoer. Laten we eerlijk zijn, Jan Lammers zei toen: “Hoe mooi kan dat plaatje zijn van al die toeschouwers die door de duinen naar Zandvoort komen fietsen?” Hij werd nog niet uitgelachen, het scheelde niet veel. En nu was het er gewoon, dat vind ik stoer.”

"Schumacher veranderde de sport'

Tenslotte blikt Kalff ook nog even vooruit op de release van de Netflix-documentaire over Michael Schumacher, die hij al heeft mogen zien en waar hij zelf tot zijn eigen verbazing ook deel van uit maakt. Zo vertelt Kalff hoe de zevenvoudig wereldkampioen de sport heeft veranderd en in hoeverre hij de eigenschappen van vader Michael ook terugziet bij zoon Mick, die dit jaar bij het team van Haas debuteert in de Formule 1.

Bekijk het gehele gesprek in de video bovenaan deze pagina.