McLaren wint ook strijd in pits tijdens Grand Prix van Italië

Tot dusver stond er in de pits geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal leverde voor de Italiaanse GP slechts drie keer niet de snelste pitstop af. Ook de ingreep van de FIA om de pitstops te vertragen leek het team niet te deren tijdens de GP van Nederland, waar men opnieuw als snelste vier banden wisselde. Op Monza greep Red Bull echter naast de snelste stop.

Ditmaal was de snelste stop van de dag voor McLaren. Het team had op het historische circuit nabij Milaan sowieso al een feestje te vieren, want Daniel Ricciardo en Lando Norris pakten een dubbelzege. Dat was voor de in Woking gevestigde renstal de eerste zege sinds eind 2012 en de eerste dubbelzege sinds Canada 2010. Maar ook in de pits was McLaren dus het beste in de Italiaanse GP. Ricciardo werd in ronde 22 na 2,40 seconden op pad gestuurd met vier nieuwe banden. Red Bull zat er met de stop van Perez niet ver achter: die stop kostte 2,49 seconden.

De achttien punten die Red Bull daarmee verdiende voor de Fastest Pit Stop Award, zorgen er wel voor dat het team de voorsprong in het klassement heeft vergroot. De formatie staat nu op 347 punten. Mercedes staat in dit klassement op de tweede positie, maar met 168 punten hebben de Zilverpijlen minder dan de helft van de punten van Red Bull. Williams volgt op de derde plaats met 161 punten.

De vijf snelste pitstops van de GP van Italië

Pos. Team Coureur Tijd 1 McLaren Daniel Ricciardo 2,40 2 Red Bull Sergio Perez 2,49 3 Williams George Russell 2,56 4 Ferrari Carlos Sainz 2,61 5 Alfa Romeo Robert Kubica 2,71