Dit schreven internationale media over Hamilton en Verstappen in Monza

Gazzetta: Onvermijdelijke crash en 'de magie van Monza'

De grootste krant van Italië stelt dat Hamilton en Verstappen wederom historie hebben geschreven, zij het niet op de manier die ze vooraf in gedachten hadden. "Op een prachtige dag voor McLaren ging alle aandacht uit naar een nieuw incident met de titelgegadigden. Wie had voorspeld dat er na Silverstone nieuwe clashes op het asfalt zouden volgen, heeft afgelopen zondag gelijk gekregen: er staat een wereldkampioenschap op het spel en dus is niemand bereid om ook maar een centimeter toe te geven. Dat levert als vanzelf spins en crashes op, maar ook die horen allemaal bij de Formule 1." Het is met andere woorden onderdeel van het spelletje. "Verstappen wilde op Monza inhalen via de buitenkant, werd gelanceerd over de kerbstones en landde letterlijk bovenop de Mercedes van Hamilton. De grindbak bleek de eindbestemming voor beide heren, met de voorspelbare controverse tot gevolg."

Waar beide titelgegadigden tot dat moment ook al geen vlekkeloze middag kenden en Daniel Ricciardo aan kop helemaal geen krimp gaf, maakte dit incident de weg volledig vrij voor een prachtige McLaren-middag. De Gazzetta spreekt van een 'grande finale' op de snelheidstempel. "Vorig jaar won Pierre Gasly, ditmaal Ricciardo: de magie van Monza bestaat echt", vat de journalist van dienst het mooi samen. "Ricciardo kwam geweldig van zijn plek en had de leiding bij de eerste bocht al te pakken. Het eindresultaat is met recht een sensationeel één-tweetje voor McLaren te noemen, dat logischerwijs zeer sterke emoties opriep na afloop."

Bild: Waanzin in Italië, escalatie naar een volgend niveau

In Duitsland vat Bild een zeer spectaculaire middag vrij simpel samen: "Underdog-Sieg nach Favoriten-Crash." Die underdog luistert naar de naam Ricciardo en het tweede deel van de kop behoeft al helemaal geen verdere introductie. "De WK-waanzin gaat maar door in Monza... In de Italiaanse GP schakelen de favorieten voor de wereldtitel elkaar uit. In een toch al verhitte titelstrijd zal dit moment de escalatie naar een nieuw niveau tillen", voorspelt men in Duitsland alvast. "In de 26ste ronde probeert Verstappen voor het tweede gedeelte van de chicane de binnenkant te krijgen, maar daar is geen ruimte. De Red Bull raakt de kerbstones, stijgt op en landt op de Mercedes. Beide auto's in het grind, de gekte in Monza is compleet!"

Dat die gekte voor beide coureurs zonder noemenswaardige kleerscheuren afloopt, is volgens Bild vooral te danken aan de inmiddels onomstreden halo. "Hamilton heeft echt geluk gehad. De halo heeft zondag weer eens erger voorkomen. Bij de landing heeft de Red Bull-auto de Mercedes namelijk helemaal onder zich begraven, al konden beide coureurs zelf uitstappen." De spekkopers laten zich al raden. "De lachende derde? Juist, McLaren! Dat team heeft een compleet onverwachte één-twee kunnen bijschrijven", hetgeen de Duitsers trouwens prachtig kunnen verwoorden met het woord 'Doppelsieg'. "Daniel Ricciardo greep de zege voor zijn jongere teamgenoot Lando Norris. Simpelweg een fantastisch resultaat voor het team uit Groot-Brittannië."

Video: De aanvaring tussen Hamilton en Verstappen uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe F1-update

Sky Sport: Bizarre en angstaanjagende clash Hamilton en Verstappen

In Groot-Brittannië zelf is er natuurlijk ook veel aandacht voor het team uit Woking, dat na enkele zware jaren en na een lovenswaardig vormgegeven wederopbouw weer eens een zegetocht mocht vieren. "Het is de eerste McLaren-overwinning sinds 2012, waarmee Daniel Ricciardo een einde maakt aan negen jaar droogte. In een buitengewone GP deed hij dat ook nog eens voor teammaat Norris. Voor McLaren was het alweer 170 Grands Prix geleden dat ze een overwinning mocht vieren, Ricciardo kon voor het eerst sinds Monaco 2018 weer juichen." De Australiër grapte zelf overigens dat hij sindsdien vooral aan het sandbaggen is geweest.

In werkelijkheid hielpen Hamilton en Verstappen een handje. Hoe kijkt Sky eigenlijk naar dat incident? Om te beginnen spreken de Britten van een 'bizar en angstaanjagend ongeval', al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het alleszins meevalt als je dit vergelijkt met de 51G en de bijbehorende ravage van Silverstone. "Beide heren hadden veel terrein verloren bij de pitstops en kwamen elkaar daardoor tegen. Verstappen probeerde bij de remzone via de buitenkant te gaan", al hing dat ook samen met het verdedigen van Hamilton. "Het had de binnenkant moeten worden bij de exit, maar beide auto's kwamen elkaar in het midden tegen, waarna Verstappen over de 'broodjes' vloog. De Red Bull kwam zelfs even met vier wielen los van de grond. In de interviews na afloop wezen beide coureurs vooral weer naar elkaar."

L'Equipe: Beide rivalen willen geen duimbreed meer toegeven

Het is al met al een nieuwe episode in een toch al beklijvende titelstrijd. Waar Sky Sports vanuit Brits oogpunt redeneert en het grotendeels af doet als een opportunistische inhaalactie van Verstappen, staat L'Equipe er iets genuanceerder in. De Franse sportkrant beoordeelt beide coureurs met een 5: "Hamilton en Verstappen hadden in de eerste ronde al een voorproefje gegeven van deze confrontatie. Bij het tweede moment wilden de rivalen geen van beide een duimbreed toegeven. Deze episode is vooral te wijten aan mislukte pitstops voor beide titelkandidaten", concludeert L'Equipe. "Het is hoe dan ook een incident waar nog lang over zal worden nagepraat en een moment dat één van de hoogtepunten van deze titelstrijd moet zijn."

Een hoogtepunt leverde het in ieder geval op voor McLaren en bovenal voor Ricciardo, die in L'Equipe het rapportcijfer 9 krijgt. "Om van gunstige omstandigheden te kunnen profiteren, moet je wel eerst in de juiste positie zitten. Precies dat is de grote verdienste van de Australische McLaren-coureur. Hij had zijn goede vorm op zaterdag al getoond toen hij van vijf naar drie ging en zondag deed hij het opnieuw bij de start. Hij lag voor de eerste bocht al aan de leiding en kon daarna zijn eigen tempo dicteren op een circuit dat niet erg geschikt is voor inhaalacties." Teammaat Norris krijgt een 7.5, al is het één na hoogste rapportcijfer niet voor een McLaren-coureur, maar juist voor Valtteri Bottas. "Zoals zo vaak werd hem een plek in de schijnwerpers ontnomen door anderen, maar Bottas beleefde wel een fantastische comeback en ook een weekend dat hem goed zal doen." Het bleek echter maar een voetnoot in het verhaal van dit weekend, dat andermaal is geschreven door de heren Hamilton en Verstappen.