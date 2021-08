VIDEO: Trailer van de Netflix-documentaire Schumacher

Veel is er nog niet bekend over de documentaire die gemaakt is over Michael Schumacher, maar volgens manager Sabine Kehm vertelt de film over beide kanten van zijn leven. De Duitser, die zijn grootste successen beleefde met Ferrari, hield zijn privéleven strikt gescheiden van zijn loopbaan als superster in de Formule 1. Zijn vrouw Corinna, kinderen Gina en Mick als ook broer Ralf hebben meegewerkt aan de film.

Bekijk hier de trailer van de Netflix-documentaire 'Schumacher'

In de trailer is ook Sebastian Vettel te zien, die zijn bewondering voor Schumacher nooit onder stoelen of banken gestoken heeft. Ook andere belangrijke personen uit de carrière van Schumacher hebben meegewerkt aan de documentaire. De film is geregisseerd door Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nöcker en Michael Wech. Datzelfde team was in 2017 verantwoordelijk voor de documentaire Der Spieler, over tennislegende Boris Becker.

De trailer is gepubliceerd op de dag dat Schumacher dertig jaar geleden zijn Formule 1-debuut maakte bij Jordan. In de Grand Prix van België viel Schumacher na een indrukwekkende kwalificatie al vroeg in de race uit.

