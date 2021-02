Formule 1 sprintraces: Wat zijn het, hoe werkt het en meer

Wat is een sprintrace?

Een sprintrace is in principe hetzelfde als een normale Formule 1-race, maar dan korter. Een gewone Grand Prix gaat over een minimale totale lengte van 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand overschreden wordt, is doorgaans de laatste ronde van de race. Een sprintrace gaat over een kortere afstand en zal maximaal een uur duren. Deze sprintraces zijn in verschillende klassen aan de orde van de dag, maar nog niet in de Formule 1. Voor F1-eigenaar Liberty Media is het een experiment om de sport aantrekkelijker te maken voor fans.

Heeft F1 eerder sprintraces georganiseerd?

Sprintraces zijn nog nooit officieel in het programma van de Formule 1 opgenomen, hoewel er al lange tijd gesproken wordt over een aanpassing van het format. Teams hebben de invoering van andere concepten, zoals een 'reversed grid-principe' waarbij de snelste coureurs uit de kwalificatie achterstaan starten, tegengehouden. F1 CEO Stefano Domenicali heeft gezegd dat men dit idee nu helemaal heeft laten varen. De Formule 1 experimenteerde eerder wel met een ander format voor de kwalificatie. In 2016 werd een zogenaamd eliminatiesysteem ingevoerd. Hier kwam veel kritiek op en na enkele races ging men terug naar de oorspronkelijke kwalificatie.

In de Formule 2 maken sprintraces al enkele jaren deel uit van het raceweekend. Tot en met 2020 werden de sprintraces op de zondagochtend verreden. Een sprintrace in de Formule 2 is ongeveer 120 kilometer lang en daarmee zo’n 50 kilometer korter dan de hoofdrace. De sprintrace duurt maximaal 45 minuten. Vanaf 2021 worden in F2 twee sprintraces per weekend gehouden, deze worden op zaterdag verreden.

Hoe werken de sprintraces in de Formule 1?

De Formule 1 is – afhankelijk van de uitslag van de stemming – voornemens om in 2021 tijdens drie raceweekenden te testen met een sprintrace. Het gaat hierbij om de races in Canada, Italië en Brazilië. Juist de races buiten Europa zijn interessant omdat ze voor de tv-kijker op een aantrekkelijk tijdstip verreden worden, maar ook omdat de races op deze circuits normaal toch al aantrekkelijk zijn.

Over de precieze invulling van de sprintrace in de Formule 1 wordt donderdag gesproken, maar er is wel degelijk uitgelekt hoe het eruit moet zien. De top-acht van de sprintrace krijgt punten en dat is tevens de startvolgorde voor de race van zondag. Verdere details zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Sebastian Vettel, Ferrari SF90 en Alexander Albon, Red Bull RB15 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Waarom wil F1 sprintraces invoeren?

De bazen van de Formule 1 zoeken naar allerlei manieren om de sport attractiever te maken voor een groter publiek. Vorig jaar werd achter de schermen het idee gepresenteerd om een kwalificatierace met omgekeerde startopstelling te houden. Dit zou de normale en ietwat saai geachte kwalificatie moeten vervangen. Dit voorstel kwam er niet door, alle teams moesten unaniem voor stemmen maar Mercedes was tegen. Hoewel de organisatie teleurgesteld was over het afketsen van dit voorstel, is men niet bij de pakken neer gaan zitten en wordt er nu gewerkt aan een nieuw voorstel. Dit moet het hoogtepunt van de zaterdag in een F1-weekend worden.

Wanneer vindt de sprintrace plaats en wordt er nog gekwalificeerd?

De Formule 1-sprintrace vindt op zaterdagmiddag plaats op het tijdstip dat normaal de kwalificatie gehouden zou worden. Het betekent dat de kwalificatie voor de sprintrace al op vrijdagmiddag gehouden wordt, naar verwachting op het moment dat de tweede vrije training gehouden wordt.

De startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald op basis van een kwalificatie die op vrijdagmiddag verreden wordt. Eerder maakte de Formule 1 al bekend de vrije trainingen op vrijdag in te korten (van 90 naar 60 minuten). Het is nog niet bekend of het originele format van de kwalificatie ook op vrijdagmiddag gebruikt wordt.

Hoe denken F1-teams over sprintraces?

Donderdag wordt er inhoudelijk gesproken over de invulling van de sprintraces en de consequenties die het heeft voor de Formule 1 in het algemeen. Op dit moment is nog niet bekend hoe zij denken over dit nieuwe voorstel. Om de sprintraces daadwerkelijk in te voeren moet er een ruime meerderheid - de zogenaamde 'super majority' - zijn. Van de 30 stemmen (10 voor de FIA, 10 voor F1 en 1 voor ieder van de teams) moeten er 28 voor zijn om het voorstel er daadwerkelijk door te krijgen.