Op Monza kwamen Lewis Hamilton en Max Verstappen voor de tweede keer dit jaar stevig met elkaar in aanraking. Het tweetal wilde elkaar in de eerste chicane geen duimbreed toegeven en net als op Silverstone eindigde het in tranen. Verstappen werd op de sausage kerbs in bocht 2 gedreven, waardoor hij tegen en vervolgens op de auto van Hamilton werd gelanceerd. Daardoor strandden beide titelkandidaten in de grindbak naast de Variante del Rettifilo. Het voorval werd na de race onderzocht door de stewards en zij oordeelden dat Verstappen het meeste schuld had aan de botsing. De Red Bull-coureur kreeg daarom een gridstraf van drie plaatsen voor de Russische GP.

Vanzelfsprekend kan Hamilton zich vinden in de straf voor zijn grootste rivaal in de strijd om de wereldtitel. Niet omdat hij weet dat Verstappen in Rusland niet op de eerste startrij plaatsneemt, maar vooral omdat het in zijn ogen duidelijkheid schept over wanneer coureurs moeten opgeven als zij om positie strijden. “Uiteindelijk ben ik trots op de stewards. Ik denk dat ik wat tijd nodig heb om er echt op te reflecteren, maar ik denk zeker dat het een precedent schept”, vertelde Hamilton. “Ik denk dat het een belangrijk precedent is voor de veiligheid van de coureurs, maar ook dat er strikte regels zijn opgesteld.”

Hamilton meent dat sommige rijders in het verleden zijn weggekomen met controversiële botsingen. Daardoor werden die coureurs ook niet ontmoedigd om dergelijke acties niet nogmaals uit te voeren. Met het onderzoek naar de botsing op Monza en de bijbehorende straf voor Verstappen hoopt Hamilton dus dat dit wordt rechtgezet. Desalniettemin is de Mercedes-coureur ook van mening dat een goede gedragscode voor coureurs geen overbodige luxe zou zijn. Daarin moet in zijn ogen in ieder geval worden opgenomen wat wel en niet is toegestaan in de strijd om positie in een bocht.

“Ik denk dat alle coureurs op het randje zitten. Als we de binnenste lijn hebben, willen we onze positie vasthouden. Dat geldt voor iedere coureur uit het heden en verleden. Als je wiel-aan-wiel de bocht ingaat en de auto aan de buitenkant nog steeds naast je rijdt, dan moet je toegeven en extra ruimte laten als die auto voor je zit. Er is een bekende regel dat de bocht is voor de coureur die voor ligt, en uiteindelijk moet iemand toegeven. Ik denk absoluut dat we hiernaar moeten kijken en ervoor moeten zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen. Niemand wil zien dat iemand geblesseerd raakt en als we betere protocollen opstellen, kunnen we dit soort dingen in de toekomst misschien voorkomen.”

