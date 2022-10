Alonso prijst performance Max Verstappen: "Hij wordt nog beter"

Fernando Alonso was 25 jaar oud toen hij in 2006 met Renault zijn tweede wereldtitel veiligstelde. Max Verstappen, die vrijdag ook 25 jaar is geworden, staat op matchpoint en kan in Singapore ook voor de tweede keer Formule 1-kampioen worden. Alonso werd gevraagd of een tweede titel voor Verstappen hem bij de grootsten aller tijden zou plaatsen. "Ik denk het wel", antwoordt de Alpine-coureur. "Hij is nu 25 en heeft nog steeds een lange toekomst. Ik wens hem meer geluk dan ik heb gehad. Ik was 26 met die statistieken en heb nog steeds zelfde statistieken op mijn veertigste! Ik weet echter wel zeker dat hij samen met Red Bull, en ook hoe de zaken er voor de toekomst uitzien, alleen maar beter wordt."

De tweevoudig wereldkampioen prijst de performance van Verstappen en Red Bull Racing en grapt over het falen van Ferrari met een competitieve wagen. "Het was niet echt een gevecht, toch?", gaat hij verder. "Het zou altijd al een belangrijk seizoen worden met de ingrijpende veranderingen en deze nieuwe generatie auto's. Ferrari had echt een heel snelle auto, maar Max en Red Bull waren simpelweg uitstekend. Wellicht was er geen gevecht omdat zij veel beter waren dan de anderen. Ze waren niet superieur. Ferrari had wellicht net zo'n sterke wagen, misschien zelfs wel beter. Maar ik vind het zeer verdiend. Zoals ik zei, denk ik dat zij veruit het beste team waren. Wanneer ze de titel winnen is niet belangrijk. Het gaat toch wel gebeuren. Of het nou in Singapore is of in Japan. We gaan het zien."

Alonso vindt het met name knap dat Verstappen bij de start van een raceweekend meteen snel is. "Dat is niet iets wat je kan leren", zegt de man uit Oviedo. "Dat moet uit jezelf komen. Er zijn coureurs die meer tijd nodig hebben en meer de data bestuderen. Zij analyseren de hele vrijdag en vergelijken zich constant met hun teamgenoot. Met langzame stapjes komen ze er en zijn ze op tijd klaar voor de kwalificatie. Daarnaast heb je gasten die er in de eerste training al meteen staan. Daar is Max één van. Dat is altijd zo geweest: vanaf de karts tot nu. Dit is voor niemand een verrassing." De Alpine-coureur stelt ook over die eigenschap te beschikken. "Dat beschouw ik ook als een van mijn sterkere punten. Daarom ben ik in 2018 ook gestopt met F1 om andere dingen te proberen. Ik had het gevoel dat mijn carrière in de slop zat doordat ik elk weekend 10e of 12e werd. Ik wilde mezelf een uitdaging geven in andere klassen, verschillende auto's en om te proberen verschillende titels en zeges te behalen."

Verstappen reageert op Alonso

Verstappen krijgt de opmerkingen van Alonso voorgelegd: "In F1 heb je soms geluk nodig. Je moet het geluk hebben dat je de juiste beslissing neemt en dan lange tijd een dominante auto hebt", reageert hij op de Spanjaard. "Ik bedoel, als je Fernando in de auto's had gezet waarmee andere coureurs titels hebben gewonnen, dan had hij dat ook gedaan. Zo werkt het echter niet in deze sport. Toch heeft hij wel twee kampioenschappen gewonnen. Dat heeft hij goed gedaan. Het is een geweldige vent en een prachtige persoonlijkheid voor de Formule 1."

