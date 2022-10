VIDEO: Nyck De Vries over gekte na F1-debuut en zijn Alpine-test

Nyck de Vries heeft al heel wat mooie prestaties neergezet in de autosport, maar zijn grootste droom ging een aantal weken geleden in vervulling. Door een blindedarmonsteking bij Alexander Albon werd de Nederlander zaterdagochtend opgeroepen om de rest van het Italiaanse Grand Prix-weekend af te maken. Zijn racedebuut een dag later was meer dan uitstekend te noemen. De Vries trakteerde niet alleen zichzelf, maar ook Williams op twee WK-punten.

"Het hele weekend ging eigenlijk in een flits voorbij", zegt De Vries tegen Viaplay. "Na het weekend was ik met mijn vader in Monaco. We gingen 's ochtends naar het strand en zijn de zee ingegaan. We zaten daarna op een handdoekje, maar de telefoon bleef echt non-stop gaan. Er was niet echt een moment van stilzitten. Maar toen begon het wel binnen te komen."

Na het raceweekend op Monza raakte alles in een stroomversnelling. De Nederlander ging in Graz in gesprek met Red Bull-adviseur Helmut Marko en momenteel staat de coureur op pole om in 2023 vaste coureur te worden bij het team van AlphaTauri. Echter heeft ook Alpine een oogje op De Vries en die nodigde hem op de Hungaroring uit om een F1-auto van het Franse merk aan de tand te voelen. "Budapest vind ik een fantastisch circuit", vervolgt hij. "Het was gewoon heel erg cool om een keer met zo'n auto op dat circuit te kunnen rijden. Iedere F1-ervaring is natuurlijk waardevol. Ik denk dat de test heel erg goed is gegaan, maar voor de rest ben je daar alleen en doe je je job. Ik kan er daarom ook niet meer over zeggen."