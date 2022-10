Marko over motorplannen Red Bull: "Er wordt gesproken met Honda"

Vorig jaar stopte Honda als officiële motorleverancier van Red Bull Racing. In het laatste seizoen van hun driejarige samenwerking werd met Max Verstappen de wereldtitel bij de rijders binnengehaald. Voor dit jaar heeft Red Bull met RB Powertrains een eigen motorfabriek opgericht. De motoren zijn in basis verbeterde Honda-motoren van vorig jaar en het Japanse merk geeft nog steeds technische ondersteuning. De keuze heeft Red Bull geen windeieren gelegd, want dit jaar lijken Verstappen en zijn team beide titels met gemak binnen te halen.

In gesprek met ORF vertelt Helmut Marko over de afweging die Red Bull moest maken. “Toen Honda bekendmaakte dat het zich terug zou trekken, hadden we niet veel keuze. We hebben ook met Ferrari gesproken. Maar je kan je voorstellen dat als we nu een Ferrari-motor hadden gehad, die niet zo goed zou lopen als in de fabriekswagen. We hebben in recordtijd een fabriek opgericht. De eerste motor voor 2026 loopt op de testbank. We hebben driehonderd topspecialisten ingehuurd, die voor een deel vroeger ook bij Mercedes werkten. Je zoekt natuurlijk de beste mensen.”

Volgens Marko wordt Red Bull Powertrains met de dag sterker, al liggen er ook nog mogelijke samenwerkingen op tafel. Honda zou eventueel zelfs weer in willen stappen. “Voor het elektrische deel hebben we nog niet alle kennis. Maar we hebben al contacten om ook hierin sterker te worden. We staan op onszelf en kunnen alles zelfstandig doen. We staan echter ook open voor een samenwerking, om de kosten voor Red Bull te verminderen. Er zijn nu gesprekken met Honda, die toch weer geïnteresseerd zijn in een samenwerking. Het moet echter zo zijn, dat het DNA van Red Bull niet in het geding komt. Het gaat vooral om onze ongelofelijke flexibiliteit, dat we extreem snel kunnen reageren.”