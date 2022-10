Max Verstappen begint met een goed gevoel aan het Aziatische tweeluik in Singapore en Japan. De Red Bull F1-coureur heeft een riante voorsprong van 116 punten op eerste achtervolger Charles Leclerc opgebouwd. Theoretisch gezien kan de Nederlander in Singapore al zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veiligstellen, al zal er dan wel heel wat moeten gebeuren.

Zo kan Max Verstappen in Singapore wereldkampioen worden

De Grand Prix van Singapore was in het verleden garantie op spektakel. Het uitdagende stratencircuit, de zware omstandigheden en de lange duur van de race maken het een ware uitputtingsslag. In 2020 en 2021 stond de race door de coronacrisis niet op het programma. Wie treedt er in de voetsporen van Sebastian Vettel, de winnaar in 2019?

Hoe laat start de GP van Singapore?

Datum: Zondag 2 oktober 2022

Start lokale tijd: 20.00 uur

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Singapore 2022 op het Marina Bay Circuit wordt verreden op zondag 2 oktober. De race vindt in de lokale avond onder het kunstlicht plaats en start om 20.00 uur. Dat is om 14.00 uur Nederlandse tijd. De race gaat over 61 ronden op het 5,063 kilometer lange circuit. Vanwege het langzame karakter van de baan is dit qua tijd een van de langste races van het jaar, waarbij de tijdslimiet van twee uur vaak benaderd wordt.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Singapore

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 30 september 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Tweede vrije training Vrijdag 30 september 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Derde vrije training Zaterdag 1 oktober 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 1 oktober 15.00u - 15.18u 21.00u - 21.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 1 oktober 15.25u - 15.40u 21.25u - 21.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 1 oktober 15.48u - 16.00u 21.48u - 22.00u Grand Prix van Singapore Zondag 2 oktober 14.00u 20.00u

Formule 1 live kijken: de GP van Singapore

Viaplay

Start voorbeschouwing: 13.00 uur

Start race: 14.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.00 uur

De Nederlandse Formule 1-rechtenhouder Viaplay zendt de Grand Prix van Singapore zoals gebruikelijk volledig live uit. De voorbeschouwing begint om 13.00 uur. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Christijan Albers en Tom Coronel. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met diverse coureurs en teambazen en vindt de gridwalk plaats. Ook Ho-Pin Tung en Tom Kristensen zijn in Singapore en leveren diverse bijdragen aan het programma. Om 13.55 uur wordt overgeschakeld op de live actie vanuit Singapore. Commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen de verslaggeving, bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de race wordt in de studio uitgebreid nagepraat en komen de belangrijkste momenten nogmaals aan bod. Ook worden de hoofdrolspelers geïnterviewd.

F1TV

Start voorbeschouwing: 13.00 uur

Start race: 14.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 16.40 uur

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier is ook alle actie in Singapore live te volgen. De voorbeschouwing begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Vanaf het circuit blikken internationale experts vooruit op de naderende actie, met onder meer interviews, achtergronden en analyses van de belangrijkste momenten van het weekend. Om 13.55 uur start de World Feed met de livebeelden van de actie. Je kunt zelf selecteren in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Frans, Portugees of Spaans. Na afloop is de podiumceremonie te zien en volgen interviews met de hoofdrolspelers.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Singapore

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De Formule 1-races zijn vanaf 2022 niet meer live te zien bij Ziggo. Wel wordt er rondom de Grand Prix nog voldoende uitgezonden. Zo is vanaf 13.00 uur een voorbeschouwing te zien in het Race Café. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten waarmee zij vooruitblikken op de naderende race. Om 14.00 uur eindigt dit programma, waarna de heren om 17.00 uur terugkeren op televisie voor een uitgebreide samenvatting. Het commentaar hierbij wordt verzorgd door Olav Mol. Vervolgens worden de voornaamste momenten uit de wedstrijd geanalyseerd.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Singapore

Uitzending: 18.11 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt in 2022 uitgebreide samenvattingen uit van alle Grands Prix. De hoogtepunten van de Grand Prix van Singapore zijn op zondagmiddag vanaf 18.11 uur te zien. Het commentaar wordt verzorgd door Hans van Loozenoord, de analyses bij de beelden komen van Jan Lammers. Het programma duurt ongeveer 45 minuten.

F1 Singapore: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Singapore uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 13.00u - 17.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 13.00u - 16.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 18.11u - 18.59u Tv: NPO 1 Ziggo Voorbeschouwing

Samenvatting 13.00u - 14.00u

17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Stand Formule 1