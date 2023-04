Na zijn derde plaatsen in Bahrein en Jeddah heeft Fernando Alonso in Melbourne een hattrick voltooid door opnieuw als derde over de finish te komen. Hij heeft echter de nodige dingen meegemaakt op weg naar deze klassering. Zo viel hij in de openingsfase terug tot achter Carlos Sainz, al profiteerde hij daarna van de pitstops die zijn landgenoot en leider George Russell maakten voordat de eerste rode vlag werd gezwaaid. Daarna hield Alonso vrijwel de hele race goed stand, totdat de race na een incident van Kevin Magnussen opnieuw werd stilgelegd. Bij de chaotische tweede herstart werd de Aston Martin-coureur in een spin getikt en leek hij zijn podium kwijt te zijn, totdat de wedstrijdleiding tijdens de derde onderbreking besloot om de startvolgorde van de voorgaande herstart te pakken voor de laatste ronde achter de safety car.

Zo kwam Alonso uiteindelijk dus toch als derde over de finish na een bijzondere race. "Nee, ik heb eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt", zegt de tweevoudig wereldkampioen na afloop van de GP van Australië. "We hebben een achtbaan van emoties gehad en er gebeurde veel in het begin. Maar zelfs van het laatste half uur is het lastig te begrijpen wat er allemaal gebeurde. Maar wat betreft de race zelf was het qua snelheid allemaal goed. Ik vind dat de Mercedes heel snel was en Lewis heeft vandaag geweldig werk geleverd. Ik kon het tempo niet evenaren of dichtbij genoeg komen. Maar we zijn tevreden met P3."

De coureurs moesten na de oorspronkelijke start nog twee keer de startprocedure doorlopen tijdens de herstarts na de rode vlaggen. Die verliepen voor Alonso niet allemaal even succesvol, zo erkent hij dan ook eerlijk. "De eerste rode vlag hielp ons doordat George en Carlos een pitstop maakten, dus we konden deze posities gratis overnemen. De tweede rode vlag hielp ons echter niet met het incident dat plaatsvond", analyseert de 41-jarige coureur uit Oviedo. "Daarna was het geluk weer aan onze zijde en kregen we een nieuwe kans om als derde onder de geblokte vlag door te rijden. En zoals ik al zei, is de derde of vierde plek op zondag simpelweg geweldig voor het team."

Door zijn derde plaats in Melbourne handhaaft Alonso zich op de derde plek in het kampioenschap. Met 45 punten staat hij er nu 24 achter WK-leider Max Verstappen, terwijl het verschil met Sergio Perez nog maar negen punten is. Het zijn goede voortekenen voor de Spanjaard en Aston Martin, die zich dus op consistente basis in de strijd om het podium kunnen mengen. Toch hoopt Alonso in de komende races op iets meer dan wéér een derde plek. "Ik hoop dat we iets hoger op het podium terechtkomen na drie derde plaatsen. Laten we op zijn minst voor de tweede plek gaan."

Video: Chaos bij tweede herstart, waar Alonso dupe van lijkt te worden