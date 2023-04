Max Verstappen: Late rode vlag een puinhoop, gelukkig hebben we het overleefd

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière mocht Max Verstappen plaatsnemen op de beste gridpositie in Albert Park, waar hij acht jaar geleden zijn debuut maakte. De Nederlander wist het verrassend sterke Mercedes van het lijf te houden. Zondag mocht hij dat nog eens proberen bij het doven van de startlichten, al lukte het ditmaal niet. Verstappen kwam redelijk van de plek, maar zag George Russell beter uit de startblokken komen en het voordeel van de binnenkant verzilveren voor P1. De Nederlander was voorzichtig en dat was ook te zien toen Lewis Hamilton later in de ankers ging voor bocht 3 en langszij kwam.

Bewust geen risico genomen in gevecht met Mercedes

"We hadden een hele slechte start en in de eerste ronde probeerde ik vooral voorzichtig te zijn met de Mercedessen. Ik had daar vooral heel veel te verliezen en zij hadden eigenlijk alleen maar iets te winnen. Daardoor probeerde ik vooral het contact te vermijden." Over het moment met Hamilton bleek Verstappen na afloop van de race nog niet te spreken, al moet gezegd dat daar weinig aan de hand leek en dat de stewards die conclusie ook trokken. "Het is nu vrij duidelijk wat je wel en niet mag doen als je aan de buitenkant zit en die regels zijn vandaag duidelijk niet gevolgd", reageert Verstappen. "Maar ach, het is oké. We hadden een goed tempo en zijn er uiteindelijk alsnog wel voorbij gegaan. Al is dit wel iets voor de volgende race om in het achterhoofd te houden."

Het passeren van Hamilton gebeurde na een safety car - contact tussen Lance Stroll en Charles Leclerc - en een rode vlag, die volgens de FIA nodig was om gravel van de baan te halen na de crash van Alexander Albon. Dat laatste moment vormde een domper voor George Russell en Carlos Sainz, die even daarvoor rubber hadden gewisseld. Hamilton en Verstappen konden dat tijdens de code rood doen en lijnden naast elkaar op de eerste startrij op. De regerend wereldkampioen kwam niet goed van zijn plek, maar sloeg in ronde 12 met DRS alsnog toe. "Onze snelheid was goed, zoals ook wel te zien was. We zaten er steeds prima bij en konden wachten op DRS om er voorbij te gaan."

Verstappen reed in dezelfde ronde nog twee seconden weg, waarna hij aan de horizon verdween en het een kwestie van consolideren op de harde band leek. Op een uitstapje in de voorlaatste bocht na lukte dat prima. "Haha, ja. Ik heb het gras meteen even gemaaid voor de organisatie, dan hoeven ze dat zelf niet meer te doen. Nee, gekheid natuurlijk. Ik blokkeerde een wieltje, maar wilde niet de hele band afschrijven, waardoor ik de auto wat wijder liet lopen. Gelukkig hadden we een mooie marge."

Slotfase 'een beetje een puinhoop'

Toch vertelt dit lang niet het hele verhaal. Na contact van Kevin Magnussen met de muur bij het uitkomen van bocht 2 achtte de wedstrijdleiding het nodig om weer met de rode vlag te zwaaien. Het betekende een sprintrace van twee ronden met wederom een staande start. Verstappen hield stand, maar de FIA kreeg precies wat het met een beetje gezond verstand al had kunnen verwachten: regelrechte chaos. Een crash, talloze auto's uit de strijd, veel boze teams en onduidelijkheid over de uitslag bleken de gevolgen.

"Qua rode vlaggen, weet ik het ook niet. Die eerste kun je misschien nog wel doen, maar die tweede...", haakt Verstappen in. "Ik snap daar vrij weinig van. Het werd een beetje een puinhoop zo, maar gelukkig hebben we alles overleefd. De auto was goed en we hebben de overwinning te pakken, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is mijn eerste overwinning in Australië en het team heeft hier ook lange tijd niet gewonnen, dus in dat opzicht is het wel mooi."

Video: De complete chaos bij de late herstart in beeld