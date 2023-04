Waarom Max Verstappen niet bestraft wordt voor positie bij herstart GP Australië

De Grand Prix van Australië valt met recht tumultueus te noemen. Met name het besluit om de race in de slotfase nogmaals stil te leggen middels een rode vlag en dus om die met een staande herstart weer in gang te schieten, heeft veel stof doen opwaaien in de paddock. Zo kijken verschillende coureurs kritisch naar de FIA en noemde Max Verstappen het meteen al 'een beetje een puinhoop'. Volgens de WK-leider was een tweede rode vlag deze zondag overbodig en was de baansituatie niet dermate gevaarlijk dat die situatie het genomen besluit rechtvaardigt.

Op sportief vlak zat Verstappen evenmin op een staande start te wachten. "Die eerste twee gingen niet goed, dus dat geeft natuurlijk niet zo'n lekker gevoel. Maar gelukkig ging het bij de laatste start wel prima." De derde poging was dus de beste. Toch was daar na afloop nog het één en ander over te doen. Zo regende het foto's en video's van die herstart, waarop te zien zou zijn dat Verstappen te ver naar voren stond en dus niet meer correct in het gridvak stond. Het 'out of position' staan heeft Fernando Alonso en Esteban Ocon in de voorgaande raceweekenden al een straf opgeleverd.

Bij Verstappen komt het echter niet zover, om de simpele reden dat hij nog wel aan het reglement heeft voldaan. Dat reglement schrijft voor dat er nog een 'contact patch' moet zijn tussen de voorwielen en het gridvak. Bij Verstappen was dat contact, ondanks dat hij relatief ver naar voren stond, nog wel aanwezig. De tweevoudig wereldkampioen heeft artikel 48 van het sportieve reglement zodoende niet overtreden en blijft gewoonweg als winnaar in de boeken staan.

"Om eerlijk te zijn, remde ik wat laat en verloor ik mijn referentie daardoor", legt Verstappen zelf uit in de persconferentie. "Maar toen ik keek, zag ik dat ik nog wat meer ruimte aan de voorkant had. Daardoor ben ik toen nog iets verder naar voren gegaan. Uiteindelijk was het erg op de limiet. Maar goed, op de limiet is op de limiet en dat is niet over de limiet. Met de zon was het ook best moeilijk om alles goed te zien, dat gold ook voor de bochten 1 en 3. Maar gelukkig was het nog net goed."

Video: De laatste herstart en de daaropvolgende chaos in beeld