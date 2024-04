Tijdens de laatste ronde van de Australische Grand Prix was er een crash van George Russell, die in de slotfase met Fernando Alonso in gevecht was voor de zesde plaats. De Brit zag de achterkant van de Spanjaard rap naderen bij de zesde bocht, waarop hij de grindbak in schoot en tegen de bandenstapels tetterde, alvorens de auto op zijn zij op de baan tot stilstand kwam.

Alonso moest na de race bij de wedstrijdleiding komen en kreeg een tijdstraf van twintig seconden, die hem van de zesde naar de achtste plek in de uitslag deed zakken. “Het kwam een beetje als een verrassing, die straf in Melbourne”, kijkt de Spanjaard twee weken later terug op het gebeuren. “Maar er valt niets aan te doen. We moeten ons erbij neerleggen, het achter ons laten en ons concentreren op dit weekend.”

“Maar ik denk dat het niet veel zal veranderen aan de manier waarop we rijden en het racen benaderen”, vervolgt hij. “Er is geen verplichting om 57 ronden achtereen op dezelfde manier te rijden. Soms laten we het tempo zakken om brandstof, banden of de batterij te sparen. Soms gaan we langzamer door de bochten of in bepaalde sectoren van het circuit om de auto achter ons DRS te geven, wat een handig kan zijn als de auto daar weer achter een betere pace heeft. Al die dingen zijn volstrekt normaal. Dit is iets wat altijd hebben gezien in de autosport en iets wat we ook altijd zullen blijven zien.”

Alonso is dus van mening dat niet zijn manier van rijden, maar de straf abnormaal was. “Die ene straf die we gekregen hebben, is waarschijnlijk een one-off. Deze zal nooit meer worden uitgedeeld. Maar we leggen ons erbij neer, al zijn we er een paar punten door verloren.” Als Russell niet was gecrasht, was er volgens Alonso met geen woord over gerept. “Dat geloof ik honderd procent. Als het in Abu Dhabi was gebeurd en George was een geasfalteerde uitloopstrook opgeschoten, dan was hij een paar meter verderop teruggekeerd op de baan en had hij een stukje verderop weer een poging bij me gewaagd. Dan was er geen enkel probleem geweest.”

‘Bocht 6 moet worden aangepakt’

Een grotere punt van zorg vindt Alonso de bocht waar het incident met Russell plaatsvond. “Dat is momenteel niet de meest veilige bocht op die baan”, zegt de tweevoudig wereldkampioen. “Tijdens de race van vorig jaar had Alex [Albon] daar een ongeluk en dit jaar beschadigde hij op die plek zijn chassis. En in de Formule 2 was het volgens mij Dennis [Hauger] die daar een crash had. En George dus tijdens de race. Ik vind het belangrijker dat daar iets aan gedaan wordt voor volgend jaar dan een discussie te hebben over wat de voorste coureur wel of niet mag doen. Zo lang er geen ontwijkende manoeuvre of wat dan ook gemaakt hoeft te worden om een botsing te vermijden, is er niets aan de hand. En daar was hier geen sprake van. Dat is het punt dat ik in Australië probeerde te maken en zo denk ik er nog steeds over. Maar ik laat het nu achter me.”

Carlos Sainz vindt eveneens dat de bocht waar Russell crashte, moet worden aangepakt, aangezien de Brit na zijn botsing met de muur terug de baan opkwam. “Ik denk dat er nog eens goed naar die bocht gekeken moet worden”, zegt de Spanjaard. “Het is niet de eerste keer dat een auto na een crash terug het circuit op komt. Maar het gaat hier om een blinde bocht waar we met 250 kilometer per uur doorheen gaan. Ik had geen goed gevoel bij de laatste paar incidenten die we op die plek hebben gezien. En dan heb ik het niet alleen over de Formule 1, maar ook over andere raceklassen.”

“Het is een fantastische bocht, begrijp me niet verkeerd. In de kwalificatie is het echt een geweldige bocht om te nemen. Maar tijdens de races gebeurt het te vaak dat daar een wagen terug de baan op komt na een incident, terwijl het er heel smal is”, uit de Ferrari-coureur zijn zorgen. “Hier moet naar gekeken worden.”