In de slotfase van de race in Melbourne verdedigde Fernando Alonso zijn zesde positie met hand en tand. Tijdens de laatste ronde van de wedstrijd ging het mis bij de zesde bocht, toen George Russell ineens heel snel de achterkant van de Aston Martin dichterbij zag komen. De Brit schoot vervolgens de grindbak in om tegen de bandenstapels te klappen, waarna zijn Mercedes op zijn kant terug de baan op schoof. Alonso werd na de race bij de stewards geroepen en kreeg een tijdstraf van twintig seconden aan zijn broek voor een ‘potentieel gevaarlijke’ actie. De Spanjaard remde eerder af voor de bocht dan tijdens de ronden ervoor, om vervolgens weer te accelereren naar de bocht.

“Het was een beetje een vreemde situatie”, kijkt Russell tijdens de mediadag in Japan nog eens terug op wat er twee weken geleden in Melbourne is gebeurd. “Zoals ik toen al zei, werd ik er totaal door verrast. Ik keek op een recht stuk naar mijn stuur om een setting te veranderen, wat we meerdere keren doen gedurende een ronde, en toen ik weer omhoog keek, zat ik in Fernando’s versnellingsbak.” De Brit zegt dat hij nauwelijks tijd had om te reageren. “Een moment later raakte ik de muur.”

Bekijk: F1 Australië 2024: Crash George Russell onboard

“Als er geen straf zou zijn uitgedeeld, dan zou echt het hek van de dam zijn geweest”, denkt Russell. “Niet alleen wat betreft de Formule 1 maar ook wat betreft de lagere raceklassen. Want zou het dan toegestaan zijn om op een recht stuk te remmen? En zou het dan toegestaan zijn om op een recht stuk je snelheid te laten zakken, van versnelling te veranderen en weer te accelereren? Ik vat het niet persoonlijk op hoor, wat er gebeurd is met Fernando, en het heeft waarschijnlijk grotere gevolgen gehad dan was voorzien. Maar als het onbestraft was gebleven, dan had dat de vraag opgeworpen of het geoorloofd is om midden op een recht stuk te remmen.”

Gevraagd naar wat wel en niet zou mogen bij het verdedigen van een positie, laat Russell weten: “Het staat iedere coureur vrij om andere lijnen te rijden en op andere punten te remmen. Maar als we midden op een recht stuk beginnen met remmen en terugschakelen en daarna weer accelereren en opschakelen om vervolgens opnieuw te remmen voor de bocht, dat gaat volgens mij veel verder dan een andere lijn nemen. Zoals ik al zei, keek ik op het rechte stuk even naar mijn stuur, wat ik in alle voorgaande ronden ook deed. En toen ik honderd meter voor de bocht weer omhoog keek, zat ik ineens pal achter Fernando in plaats van een halve seconde. Ik denk dat midden op een recht stuk remmen om een tactisch voordeel te krijgen een stap te ver is. Ik denk dat de actie van Fernando niet uitzonderlijk gevaarlijk was. Maar als er geen straf zou zijn gegeven, dan had dat mogelijk wel een precedent geschapen.”

‘Automatische VSC’

Russell beleefde angstige momenten toen de Mercedes op zijn kant op de baan lag. “Het was een ongelofelijk onprettige situatie om in te zitten. Ik stond voorbij een blinde bocht die met 250 kilometer per uur wordt genomen en bevond me precies op de racelijn. De wagen lag half ondersteboven. Ik zette me schrap voor iets rampzaligs. Gelukkig was er een gat van tien seconden naar de auto achter me - en volgens mij duurde het tien tot twaalf seconden totdat de safety car naar buiten kwam. Maar als het tijdens de eerste ronde van de race was gebeurd, dan waren daar in tien seconden tijd vijf, zes auto’s geweest. Ook als er gele vlaggen waren gezwaaid, was ik waarschijnlijk meerdere keren geraakt. We moeten toe naar een situatie dat als er een auto op een gevaarlijke plek staat, er automatisch een VSC wordt ingesteld. Onmiddellijk. Binnen een halve seconde. Want elke seconde telt en er staan levens op het spel. Dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien, waaronder in Spa, waar auto’s door aquaplaning van de baan raakten. We beschikken over de technologie, dus het is tijd dat er op dit punt stappen worden gemaakt.”