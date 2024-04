De stevige tetser van Alexander Albon in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië zorgde voor een groot probleem bij het Williams F1 Team. Er was nog maar een auto beschikbaar. Logan Sargeant moest plaatsmaken voor zijn snellere teamgenoot en stond het gehele weekend langs de zijlijn. De beschadigde monocoque is inmiddels gerepareerd, waardoor beide rijders in Japan aan de start van het raceweekend kunnen verschijnen. Een reservechassis is voorlopig nog niet beschikbaar, zo laat het team weten. Dat komt op z’n vroegst in Miami.

Sargeant rijdt in Suzuka in de auto die voorheen werd bestuurd door Albon. “Dit is de gerepareerde”, bevestigt de Amerikaan. “Het werd qua werkdruk veel te veel voor de monteurs om de auto’s weer om te zetten. Maar de reparatie van het chassis verliep beter dan verwacht.” Met de reparatie is slechts honderd gram aan extra gewicht toegevoegd. Teambaas James Vowles legde uit dat een deel van de ophanging het chassis was binnengedrongen en dat er geen sprake was van een scheur in de monocoque. De coureurs zouden dus geen verschil moeten voelen.

Nauwelijks reserveonderdelen

Voor de rijders zijn er weinig reserveonderdelen beschikbaar, waardoor een nieuwe crash voor nieuwe problemen zou kunnen zorgen. Sargeant: “Ik denk dat we, ik in elk geval, er voor die crash niet voldoende over nagedacht hadden. Toen ik Alex zag crashen, was het eerste wat door mijn hoofd schoot: ‘ik weet dat we weinig reserveonderdelen hebben’. Uiteraard maakte ik me zorgen hoe we er als team voor stonden. Het is een van die lastige dingen waar we als team aan het begin van het seizoen mee te maken hebben: het feit dat we geen vangnet hebben. Als team moeten we dit verbeteren en ervoor zorgen dat dit opgelost is.”

Sargeant erkent dat er niet openlijk gesproken is wat er gebeurt als een dergelijk incident in Japan opnieuw plaatsvindt. “Het is de situatie waar we in verkeren. In Saudi-Arabië was het ook al zo. Je moet voorzichtig zijn. Tegelijkertijd kan dat ook niet. Het is Formule 1. Als je voorzichtig bent, ben je nergens. Het is dus niet eens een vraag. Je moet gecommitteerd zijn, vol vertrouwen, en hopen dat er niets mis gaat.”

De Amerikaan voegde nog wel toe ‘de statistieken te begrijpen’ voor de keuze om Albon in zijn bolide te plaatsen in Australië.