De eerste drie races van Sauber werden geteisterd door dramatische pitstops. Valtteri Bottas vertelt in Japan over een mogelijke herhaling van de eerste drie races. "Er zijn een aantal maatregelen getroffen, maar het is helaas nog niet honderd procent gefixt", reageert de Fin als hij door Motorsport.com wordt gevraagd of de pitstopproblemen in Suzuka aan zullen houden. "Echter, de kans dat het zich voordoet zou afgenomen moeten zijn." Volgens Bottas is het probleem niet spoedig opgelost, omdat ze voorafgaand aan het seizoen nog niet van het bestaan van het probleem afwisten. Toch lijkt redding nabij: "Voor China staat hopelijk een volledige oplossing gepland, maar dat weten we niet zeker."

Het probleem met de pitstops zit hem in de wielmoeren, die doorgedraaid worden wanneer de monteurs de banden vastmaken aan de auto. Dit heeft zowel Bottas als Guanyu Zhou flink gehinderd in de zoektocht naar de eerste punten van het seizoen. De Finse coureur vertelt dat het team zich heeft verontschuldigd na de dramatische stop in Australië, die ruim een halve minuut duurde. "Maar we moeten het samen doen", vervolgt hij. "Ik was teleurgesteld, net als de rest van het team. Deze dingen horen niet te gebeuren. We nemen het dus erg serieus en het heeft veel prioriteit om dit op te lossen." Bottas stelt dat het voor het zelfvertrouwen van de monteurs goed zou zijn als ze in Japan probleemloze pitstops zouden hebben, ook al zouden dit niet de snelste bandenwissels zijn.

Geconstateerd tijdens testdagen

Het probleem werd door het team pas tijdens de testdagen in Bahrein geconstateerd. Hier had de crew namelijk nieuwe pitapparatuur tot zijn beschikking gekregen. "Zelfs tijdens de test was het geen groot probleem", legt de 34-jarige coureur uit. "Maar daar begonnen we wel wat te zien. En toen kwam de race in Bahrein… Ik denk dat de temperatuur ook effect heeft", verklaart de tienvoudig Grand Prix-winnaar.