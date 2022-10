Alonso over dubbele uitvalbeurt Alpine: “Dit is onacceptabel”

Fernando Alonso leek in Singapore op weg om goede punten te scoren voor Alpine, totdat zijn A522 de geest gaf in ronde 21 van de race. De Spanjaard lag op dat moment op de zesde plek, wat had betekend dat ze de vierde plek in het kampioenschap niet hadden verloren aan concurrent McLaren. Nog voordat Alpine deze teleurstelling verwerkt had, viel ook de auto van Esteban Ocon stil. Het betekende een einde aan een dramatische zondag voor de Franse renstal.

Tweede uitvaller van Alpine

Alonso is teleurgesteld in het verloop van het seizoen, waarin hij volgens hem rond de zestig punten heeft verloren. “Dit is onacceptabel”, zo stel de tweevoudig wereldkampioen. “Als ik niet zoveel punten had verloren, dan had ik direct achter Mercedes gestaan. Zij hebben namelijk ook veel punten gewonnen door mijn uitvalbeurten.” Alonso vindt het zonde dat Alpine zich in deze positie bevindt, want aan de snelheid van de auto ligt het niet. “Deze race waren we ook weer aan het vechten met de top vijf of zes, maar de stand in het kampioenschap vertelt helaas een ander verhaal."

Oude motor

Alonso’s uitvalbeurt volgde nadat de Spanjaard en zijn team de keuze maakten om geen nieuwe power unit in te zetten tijdens de Grand Prix van België of Italië, daar waar rivaliserende teams wel voor een nieuwe motor kozen. Alonso denkt niet dat dit een factor was in Singapore. “Ik denk dat de kilometerstand van de motor nog prima was. Esteban had een nieuwere motor dan ik en die gaf ook de geest, dus ik denk niet dat dat het was.”

De kapotte motor betekent hoogstwaarschijnlijk dat de auto van de Spanjaard nu wel een nieuwe motor nodig heeft. Dit betekent meer slecht nieuws voor de renstal uit Enstone. “Nog meer punten die we verliezen”, aldus Alonso. Toch relativeert hij de situatie enigszins: “Volgende week hebben we weer een snelle auto. Daar probeer ik naar te kijken, niet naar hetgeen wat niet lekker loopt.”