Het seizoen van 2014 stond bekend als de jaargang waarin alles veranderde. Na vier jaar dominantie van Red Bull Racing en Sebastian Vettel, sloeg Mercedes toe bij het ingaan van de nieuwe reglementen. Van een ouderwetse V8 stapten de teams over op een hybride V6 turbo-motor. Mercedes bouwde een raket van een blok en was extreem dominant. Ook Williams reed met de Duitse motoren en waren veelvuldig voorin te vinden. Red Bull pakte drie overwinningen met Daniel Ricciardo, maar van de dominantie van het jaar ervoor was niets meer over. Dit mede doordat Renault de plank volledig missloeg met haar motor.

Ook in het achterveld gebeurde er een hoop. De twee ‘nieuwe’ teams uit 2010, Caterham en Marussia (eerst Lotus en Virgin genaamd) vochten in het achterveld nog steeds om de voorlaatste plek. Hispania Racing Team was na 2012 al failliet gegaan. Voor de kleine teams betekende elke positie hoger dan pakweg de zestiende plaats enorm veel. Punten zouden er in principe toch niet behaald kunnen worden. Bij de Grand Prix van Monaco kwam Ferrari-talent Jules Bianchi echter ineens boven drijven. Hij stuurde zijn Marussia naar de achtste plek. Vanwege een tijdstraf voor een safety car-overtreding verloor hij nog een positie, maar hij was de eerste coureur die in de Marussia/Virgin punten pakte.

Regen in Japan

Ruim vier maanden later was het tijd voor de Grand Prix van Japan. Het regende pijpenstelen door uitlopers van een orkaan. De start van de race werd in de eerste instantie uitgesteld. De spanning was om te snijden op de grid. De titelstrijd tussen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg was volop bezig. Ook gaven deze lastige omstandigheden natuurlijk dé kans om voor een verrassingsresultaat te gaan. Na twee ronden achter de safety car werd de rode vlag gezwaaid, om twintig minuten later alsnog te beginnen.

Tekst gaat verder onder de foto.

De omstandigheden tijdens de Japanse Grand Prix van 2014 waren aanvankelijk zeer slecht. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Het grootste gedeelte van de race verliep zonder problemen. Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo kwamen naar voren en gedurende de race droogde de baan langzaam op. Grote incidenten waren er niet. Richting het einde van de race begon het weer harder te regenen. Ook was het in Japan inmiddels zo laat in de namiddag dat het zicht steeds slechter werd. Het werd steeds minder verantwoord om door te racen. Het echte kwaad moest echter nog geschieden.

Spin Sutil leidt drama in

In ronde nummer 42 spinde Adrian Sutil in de Sauber eraf bij de exit van de Dunlopbocht. Marshals kwamen met een kraan de grindbak in om de wagen op te ruimen en er werd lokaal met de gele vlag gezwaaid. De safety car werd niet de baan opgestuurd. Vervolgens ging het echt mis. Jules Bianchi kwam in de Marussia op relatief hoge snelheid aanrijden, iets wat snel gebeurt als er geen volledige neutralisatie is. Bianchi gleed van de baan, precies op de plek waar Sutil stond. De Marussia kwam onder de kraan terecht. Even was er verwarring bij iedereen, want waarom stonden er zoveel mensen te helpen bij Sutil? Maar al snel werd duidelijk dat het niet goed ging met Jules Bianchi. Hij had met zijn hoofd de kraan geraakt en was er erg slecht aan toe. De race werd gestaakt en op het podium spoten winnaar Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Sebastian Vettel niet met de champagne.

Vettel was duidelijk na afloop van de Grand Prix: "Alles wat vandaag op het circuit is gebeurd, is irrelevant. Een van ons heeft een zwaar ongeluk meegemaakt en we weten nog niet hoe het met hem is. We hopen heel snel goed nieuws over hem te mogen ontvangen. Het is een vreselijk gevoel om niet te weten hoe het hem vergaat. We leven met zijn allen enorm met hem mee."

Tekst gaat verder onder de foto.

Een deel van de Marussia-bolide van Jules Bianchi is zichtbaar onder de kraan. Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Hevig letsel

Na de race werd duidelijk dat Bianchi met ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis was gebracht. Hij werd geopereerd en in coma gehouden. De grote vraag was: waarom was er geen safety car op het moment dat er een kraan in de grindbak stond? Jacques Villeneuve zei bij Motorsport-Total zich te verbazen. "De regels rond de safety car moeten veranderd worden. Ze moeten een voorbeeld aan Amerika nemen.” In bijvoorbeeld de IndyCar, de klasse waarin Villeneuve in 1995 kampioen werd, wordt de race direct geneutraliseerd op het moment dat één van de deelnemende auto's langzaam over de baan rijdt. "Er moet geen speelruimte voor subjectieve beslissingen meer zijn."

In juli 2015 werd bekend dat Jules Bianchi is overleden door de verwondingen opgelopen bij het zware ongeluk. Daarmee was hij de eerste F1-coureur sinds Ayrton Senna die verongelukte door een crash in een Grand Prix-weekend. Een groot autosporttalent ging verloren. Toen Sebastian Vettel in de week na het overlijden de GP van Hongarije won, zei hij op de boardradio zeker te weten dat hij ooit bij de Scuderia zou uitkomen.

Lessen uit ongeval getrokken

Het énige positieve is dat de F1 geleerd heeft van de fouten omtrent de neutralisatie. De invoering van de Virtual Safety Car is een rechtstreeks gevolg van de keuze voor gele vlaggen in plaats van een safety car. De VSC is een soort tussenoplossing, die veiligheid voor zowel de marshalls als coureurs garandeert, zonder dat de hele race geneutraliseerd hoeft te worden. Dodelijke ongelukken, of eigenlijk alle ongelukken, wil je natuurlijk nooit zien. Met Jules Bianchi is een fantastisch talent verloren gegaan. Maar gelukkig kunnen we wel stellen dat door de invoering van de VSC meer onveilige situaties zijn voorkomen.