De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore werd verreden op een opdrogende baan. In de eerste twee delen zagen we vooral intermediates, pas in Q3 kon de overstap naar slicks worden gemaakt. De omstandigheden op het Marina Bay Street Circuit waren listig, vond Fernando Alonso. “Het was stressvol, zonder twijfel. Het was op het randje van of het nog leuk was”, antwoordt de Alpine-coureur op een vraag van Motorsport.com.

“Het was van iedereen een dappere beslissing om op slicks over te stappen, omdat het maar een gok was”, vervolgt Alonso. “Uiteindelijk was het wel de juiste keuze, maar het is heel stressvol om elke ronde weer harder te gaan. In elke bocht hoop je je auto op de baan te houden en dat het asfalt droger is geworden in vergelijking met anderhalve minuut eerder, de vorige keer dat je door dezelfde bocht ging. Hopelijk wordt het in de race iets rustiger.”

De situatie van zaterdag is niet echt aan Alonso besteed. “Nee”, antwoordt hij desgevraagd. “Want ik vecht niet voor de wereldtitel, dus dergelijke risico’s zullen niet goed voor mijn hart zijn als er zo weinig tegenover staat”, grapt de Spanjaard. “Ik doe het altijd. Zelfs als ik op P20 sta, neem ik dezelfde risico’s. Maar vandaag was het iets te veel van het goede in vergelijking met de andere kwalificaties dit jaar.”

Alonso droomt ervan om zondag op het podium te eindigen. “Als het droog is, dan wordt het denk ik moeilijk om in te halen. Dus het zou mooi zijn om een positie in de top-vijf veilig te stellen en om meer punten te pakken dan McLaren. Dat is opnieuw het belangrijkste doel”, refereert Alonso aan de strijd om de vierde plek bij de constructeurs. “Als het nat is, dan kan er uiteraard veel gebeuren. Dan zijn er veel risico’s, maar we zijn twee posities verwijderd van het podium. Dus waarom zouden we vannacht niet groots dromen?”

Video: Fernando Alonso na de kwalificatie in Singapore