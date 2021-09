F1-update: Bottas pakt sprintrace, maar Verstappen echte winnaar

Het Autodromo Nazionale di Monza fungeerde deze zaterdag als decor voor de tweede sprintrace uit de Formule 1-historie. Over de amusementswaarde zijn nog lang niet alle hoofdrolspelers te spreken, zo bleek na afloop van de race. Sergio Perez en Toto Wolff beklaagden zich, maar het zal Max Verstappen momenteel een grote zorg zijn. Tegen alle verwachtingen in heeft niet een Mercedes-coureur, maar juist hij pole-position te pakken voor de Italiaanse GP. Pole nummer elf is daarmee binnen.

Voor het eerst sinds de Mexicaanse Grand Prix van 2018 staan Verstappen en Daniel Ricciardo weer eens gezamenlijk op de eerste startrij. In Monza is de best denkbare plek gereserveerd voor de Nederlander, nadat hij zaterdag optimaal profiteerde van een fout van Lewis Hamilton. Wat had Verstappen na afloop te melden bij de pers en waarom ging het eigenlijk zo moeizaam voor Hamilton in deze minirace?

Koen Sniekers en Ronald Vording bespreken het allemaal en gaan eveneens in op de vermeende 'clipping' van de Mercedes-motor. En natuurlijk niet te vergeten: wat valt er morgen te verwachten op de hogesnelheidstempel van Monza, vooral qua winstkansen van Red Bull Racing? Je ziet het allemaal in de video bovenaan deze pagina!

