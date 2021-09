Bottas wint sprintrace in Monza, Verstappen naar eerste startplek

Na een eerste test op het circuit van Silverstone is het Autodromo Nazionale di Monza uitverkoren als tweede omloop voor een sprintkwalificatie. Na de reguliere kwalificatie op vrijdagavond wist Valtteri Bottas zich verzekerd van de beste startplek voor die minirace over achttien ronden. De Fin stond net als Max Verstappen aan de 'schone' kant van de grid en vertrok op een setje mediums. Die keuze maakten de meeste teams, al durfden McLaren, Aston Martin, Alpine en Yuki Tsunoda het wel aan om op softs te vertrekken. Dit deden de mannen vooral in de hoop toe te slaan in de openingsfase.

Bij McLaren zou het wonderwel lukken. De bedoeling was om Verstappen te grazen te nemen, maar de Nederlander kwam juist uitstekend van zijn plek en wist snel op te schuiven naar P2. Lewis Hamilton was daarentegen het haasje met een hondsberoerde start. De wereldkampioen zag naast Verstappen ook beide McLarens en Pierre Gasly langszij komen op weg naar de eerste chicane. Geluk bij een ongeluk was nog dat Gasly daar zijn voorvleugel kapot reed op de achterkant van Daniel Ricciardo en veel te enthousiast de klepel naar beneden hield. Het leidde tot een aanzienlijke crash van de Fransman en tot tussenkomst van de safety car. Die safety car was broodnodig om de AlphaTauri te kunnen bergen, al ging het iets verder naar achteren ook niet helemaal goed met een tikje van Tsunoda op de achterkant van Robert Kubica.

Bottas domineert, Hamilton moet slechte start bekopen

Beide heren konden echter door en achteraan aansluiten toen het veld na drie ronden weer werd losgelaten. Bottas speelde het uitermate slim als leidende man en wist bij de herstart meteen een gat te trekken naar Verstappen. Geholpen door een superieure Mercedes-motor wist hij die kloof gestaag uit te bouwen en de race te controleren. Mercedes was van plan om beide coureurs met een teamorder te laten wisselen, maar daarvoor zat Hamilton niet genoeg in de buurt. Sterker nog: de zevenvoudig wereldkampioen had zijn handen meer dan vol aan de McLaren-coureurs. Rondenlang keek Hamilton tegen de achterkant van Lando Norris aan en meer dan een vijfde plek - lees: een vierde startplek voor zondag - bleek er niet in te zitten.

Het maakt dat Hamilton slechts een bijrol vertolkte en dat anderen de buit vooraan konden verdelen. Zo reed Bottas overtuigend naar de zege, ruim twee seconden voor Verstappen. De Limburger kan echter ook meer dan tevreden zijn, aangezien hij zondag vanaf pole-position mag vertrekken voor de hoofdrace. Bottas heeft weliswaar P1 na de kwalificatie, maar gaat op de zondagse startopstelling helemaal achteruit. Het maakt dat Verstappen de officiële polesitter is en ook nog eens morele winnaar na de zaterdagse actie in Italië. Als klap op de vuurpijl loopt hij twee punten uit op Hamilton, waardoor het verschil in de WK-stand nu vijf punten bedraagt.

Geen straf voor Perez na knokpartij met Stroll

Achter de Red Bull-coureur wist Ricciardo de derde plek binnen te slepen met een ijzersterk optreden. Die laatste woorden zijn ook van toepassing op teammaat Norris, die geen krimp gaf onder de druk van Hamilton en zijn McLaren keurig naar de vierde plek stuurde. Hamilton likt zijn wonden op P5, voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Antonio Giovinazzi was de derde Ferrari-aangedreven coureur in de top-tien, door zijn extreem goede kwalificatie een fraai vervolg te geven met P8 in de sprintrace.

Sergio Perez kwam achter hem als negende over de meet, al had hij het tijdens de race nog flink aan de stok met Lance Stroll. Bij zijn eerste inhaalpoging sneed de Mexicaan de eerste chicane af en moest hij de plek teruggeven aan de Canadees. De wedstrijdleiding wilde nog even bekijken of dit wel snel genoeg is gebeurd, maar houdt het uiteindelijk bij 'no further action'. Even later ging Perez alsnog op een legitieme manier voorbij aan de Aston Martin, al maakt dat zijn race nog niet helemaal geslaagd. Het is echter maar een voetnoot op een verder zeer geslaagde zaterdag voor Red Bull Racing.

De Grand Prix van Italië, een race over 53 ronden, begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag: Sprintkwalificatie F1 Grand Prix van Italië