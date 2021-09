Horner: Hamilton in Monza slachtoffer van 'clipping' Mercedes-motor

Waar Mercedes als torenhoog favoriet aan de sprintrace begon en Red Bull vooral McLaren van het lijf wilde houden, is de realiteit een stuk rooskleuriger gebleken. Lewis Hamilton verprutste zijn start vanaf de vuile kant van de grid en zag naast Verstappen ook de McLarens en Pierre Gasly langszij komen. "Max had een hele goede start en bij Lewis liep het in de soep. Richting de eerste chicane zagen we de McLaren nog wel naast Max komen, maar Daniel Ricciardo heeft dat heel netjes gedaan. Als je die tweede bocht eenmaal door bent, dan gaat het om consolideren."

Waarom kwam Hamilton niet naar voren in sprintrace?

In het geval van Hamilton ging het juist om het repareren van de opgelopen schade. Met zijn superieure Mercedes en DRS had dat moeten lukken, al bleef Hamilton de hele race tegen de achterkant van Lando Norris aankijken. "Als ze niet voluit zitten [qua motorstand], dan kunnen ze bij Mercedes aardig wat energie terugwinnen. Daarbij gaat het achterlicht rood knipperen. Maar als dat aan het eind van het rechte stuk al gebeurt, dan noemen wij dat 'clipping' en heb je een probleem", legt Horner uit. Het betekent concreet dat de hybride systemen dan voor het eind van het rechte stuk al door de elektrische energie heen zijn. De batterij levert dan geen energie meer, maar schiet juist in de oplaadmodus.

De coureur in kwestie mist daardoor de boost van zo'n 160 pk uit elektrische componenten. "En dat is gewoon killing voor je topsnelheid", vervolgt Horner. "Je kon het ook goed zien bij Lewis vandaag. Hij kon binnen een halve seconde van Norris komen en normaal is dat genoeg om op het rechte stuk te kunnen inhalen. Maar richting het einde van dat rechte stuk verloor hij steeds momentum", aldus de Red Bull-teambaas in gesprek met Sky Sports.

Bonuspunten voor Verstappen op zaterdag

Horner hoopt dat hij gelijk heeft en dat het Mercedes ook op zondag parten speelt. "Dat zou zeer goed nieuws zijn ja, zeker als wij er in de openingsfase voor kunnen blijven. Het zou namelijk betekenen dat ze aan het eind van het lange rechte stuk niet al te hard kunnen aanvallen, omdat de motor dan alweer in de oplaadmodus schiet." In de vrije training bleek de Mercedes-motor gemiddeld zo'n vijf kilometer harder te lopen op het rechte stuk dan de Honda-krachtbron van Verstappen. Het valt gezien de verwachtingen mee. Laatstgenoemde heeft dan ook aangegeven dat hij zich niet extreem veel zorgen maakt over het verschil in topsnelheid, al beschikt Mercedes over de hele ronde nog wel over het snellere pakket.

"Over één ronde is Mercedes sowieso sneller", beaamt Horner. "Er zijn enkele bochten op dit circuit waar wij het verliezen. Aan de andere kant kon Max in vuile lucht nog best aardig bij Valtteri in de buurt blijven en reden ze samen weg van de rest van het veld. In een race zoals die van vandaag hoef je ook niet alles te riskeren." Het maakt dat Verstappen en Red Bull niet al het kruit wilden verschieten op zaterdag, des te meer omdat Bottas voor de zondagse race achteruit gaat op de startopstelling. "We zijn gewoon dankbaar dat we deze bonuspunten kunnen meepakken en ook dankbaar voor het feit dat we morgen vanaf de eerste plek mogen vertrekken. Het is volgens mij zelfs voor het eerst in het hybride tijdperk dat we hier vanaf de eerste rij mogen vertrekken, dus daar zijn we erg blij mee", telt Horner zijn zegeningen.