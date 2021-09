Ricciardo terug op eerste startrij: “Morgen vol in de aanval”

Na een moeizame eerste seizoenshelft bij McLaren weet Ricciardo dit weekend in Monza eindelijk weer eens naar behoren te presteren. De Australiër kwalificeerde zich vrijdagavond als vijfde voor de sprintkwalificatie, om vervolgens bij de start meteen twee plekken winst te boeken. Ricciardo profiteerde aan het begin van de race over achttien rondjes van een matige start van Lewis Hamilton, om vervolgens in de eerste chicane ook teamgenoot Lando Norris in te halen.

Na zijn goede start kwam Ricciardo achter Valtteri Bottas en Max Verstappen derde te liggen. Die plek hield hij tot aan de finish vast, wat hem zondag een plekje op de eerste startrij oplevert. Vanwege een gridstraf zal Bottas namelijk terug worden verwezen naar de staart van de grid.

“Het is lang geleden sinds ik me in deze positie bevond, dus dit voelt goed. Het voelt goed om terug te zijn”, glunderde Ricciardo direct na afloop van de sprintkwalificatie. “Morgen komt het er pas echt op aan, maar we winnen nog een plekje door de problemen van Valtteri. Daardoor staan we op de eerste startrij en dat is lang geleden. Ik ben er heel erg blij mee.”

Ricciardo stond in 2018 voor het laatst op de eerste startrij toen hij pole-position pakte voor de Mexicaanse Grand Prix. Toen deelde hij de eerste startrij met zijn toenmalige Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Zondag zullen beide coureurs in omgekeerde volgorde opnieuw de startopstelling aanvoeren.

"Full attack"

Op de vraag of RIcciardo in de race eieren voor zijn geld kiest en de tweede plek zal koesteren of in de sprint naar de eerste chicane meteen vol in de aanval zal gaan, hoefde hij niet lang na te denken: ‘Ik ga vol in de aanval. Zeer zeker. Dat heeft mij vandaag ook de kans opgeleverd”, aldus de McLaren-coureur, die zelfs nog even dacht dat er meer in het vat zat: “Ik had een goede start en dacht zelfs dat ik Max misschien nog wel kon pakken in de eerste bocht. Maar hij had de binnenkant. Ik kijk uit naar morgen.”

