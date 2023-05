F1-update: Hoe Max Verstappen met een waanzinnige ronde pole heeft gepakt in Monaco De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco is uitgedraaid op een regelrecht spektakelstuk. Het was eigenlijk de Formule 1 op z'n allerbest. Spanning tot het einde, een grote naam die vroeg sneuvelde (Sergio Perez) en stuivertje wisselen aan de kop. Fernando Alonso leek aan het eind spekkoper, maar dat was buiten een bijzonder slotakkoord van Max Verstappen gerekend. De Nederlander won vooral veel tijd in sector drie, maar hoe heeft dat precies kunnen gebeuren? Niels Dijkersterhuis en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update, net als de crash van Perez, de onderkant van de Mercedes-vloer en een vooruitblik op de race van morgen.