Het leek na de eerste drie vrije trainingen opnieuw een moeizaam weekend te worden voor AlphaTauri. Nyck de Vries noteerde in die trainingen de zestiende, zeventiende en twintigste tijd en dus lag de focus op het bereiken van Q2. Daar slaagde zowel De Vries als teamgenoot Yuki Tsunoda in, met indrukwekkende rondetijden in Q1. Dat bood het team plots perspectief om van méér dan Q2 te dromen. Dat zat er ook in voor één van de twee: Tsunoda wist een plek in Q3 te bemachtigen en werd negende, De Vries strandde in Q2 met een twaalfde plek na een rondetijd van 1.12.428.

De twaalfde plek is het beste kwalificatieresultaat van De Vries in de Formule 1 tot nu toe. Het is niet zijn beste startpositie, aangezien hij vorig jaar op Monza dankzij gridstraffen voor andere coureurs van de achtste plaats mocht starten met de Williams, waar hij inviel voor de door een blindedarmontsteking uitgeschakelde Alexander Albon. Hij zou toen oorspronkelijk van P13 beginnen.

Het was al met al een prima zaterdag voor De Vries. "Ik ben op zich wel tevreden", zegt De Vries in gesprek met Viaplay. "Het is tot op heden een solide weekend geweest. Uiteraard willen we altijd meer, maar ik denk dat het een prima kwalificatie geweest."

Wel maakte het verkeer het nog een stuk spannender in de kwalificatie dan in de trainingen. Zo werd hij in Q1 opgehouden door Albon. "Het is gewoon heel erg tricky", legt de 28-jarige Nederlander uit. "Ik heb het een beetje kunnen ervaren in de laatste vrije training, op mijn tweede setje. Toen heb ik letterlijk niet één ronde kunnen neerzetten, en dat weet je van tevoren. Wanneer er dan een rode vlag is, krijg je in ieder geval de kans om van je strategie af te wijken, want we hebben drie sets gebruikt in Q1. Dat was in eerste instantie niet de bedoeling. Je bent continu dynamisch aan het reageren. Je kan eigenlijk niet anticiperen omdat je niet weet wat er komen gaat. Dat maakt het gewoon ontzettend moeilijk. Maar volgens mij is P12 mijn beste kwalificatie, want in Monza was ik P13 min vijf", doelt hij op het feit dat hij toen van de achtste plaats mocht starten na gridstraffen voor meerdere coureurs.

De Vries liep uiteindelijk een plek in Q3 mis op slechts een halve tiende van een seconde. Hij weet dat hij er dus in de buurt zat, maar daar is hij nu niet mee bezig. "Ik focus op mezelf. Morgen [moet ik] ook een goede wedstrijd proberen te rijden en dan kijken we wel wat het wordt." Vanaf de twaalfde plek wordt het in ieder geval geen makkelijke race voor De Vries. AlphaTauri zou het op een alternatieve strategie kunnen gooien, maar volgens de coureur zullen ze zich niet zo bezighouden met de strategie. "Nee, het belangrijke is om gewoon onze wedstrijd te rijden en op onszelf te focussen, niet zelf proberen de kansen te creëren maar ze gewoon op ons af laten komen wanneer ze komen." Ook van een bijzonder resultaat wil De Vries nog niet dromen. "De tijd zal het leren. Maar als wij gewoon een goede wedstrijd rijden, dan kan ik morgenavond tevreden zijn", besluit de AlphaTauri-coureur.