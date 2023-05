De Ferrari's lieten in de vrije trainingen een veelbelovende snelheid zien. Charles Leclerc verklapte na de vrijdagtrainingen dat hij zich enkel op kwalificatieruns had gefocust, aangezien de kwalificatie hier van cruciaal belang is. Met die strategie eindigde hij de vrijdag met de tweede tijd op een kleine achterstand ten opzichte van Max Verstappen. Wel liet hij weten zeker niet tevreden te zijn, aangezien het gevoel in de SF-23 niet perfect was en deze niet deed wat deze had moeten doen.

Dat gevoel was niet beter toen hij de zevende tijd noteerde in de derde vrije training, maar in de kwalificatie ontpopte de thuisheld zich weer tot een van de favorieten voor de pole-position. Hij naderde in de slotfase van Q3 de tijd van Fernando Alonso, maar toen de Aston Martin-coureur door Verstappen naar de tweede plek werd verwezen wist Leclerc dat hij de Grand Prix van Monaco van de derde plaats zou beginnen.

Maar ook dat zal niet gebeuren, aangezien Leclerc door de stewards is terugverwezen naar de zesde startplek. De stewards oordeelden namelijk dat de Ferrari-coureur Lando Norris 'onnodig heeft gehinderd' in bocht 9 tijdens de kwalificatie. "Norris was bezig aan een snelle ronde en haalde Leclerc in het midden van de tunnel in en werd duidelijk gehinderd", laten de stewards in een verklaring weten. "Beide coureurs waren het erover eens dat er weinig was dat Leclerc veilig had kunnen doen in de tunnel om Norris niet te hinderen, gezien het moeilijke zicht door het licht bij het binnenkomen van en in de tunnel, en de verandering van lijnen van de ene naar de andere kant van de tunnel."

De stewards merken op dat Leclerc op een 'verstandige manier' reageerde op de blauwe vlaggen, maar dat het 'op dat moment te laat' was. Daarnaast stellen de stewards vast dat Leclerc niet op tijd werd gewaarschuwd door zijn team. Daarom zijn de stewards van mening dat Leclerc 'veel had kunnen doen' om te voorkomen dat hij de McLaren-coureur zou hinderen als hij op het juiste moment door het team was geïnformeerd, waardoor het hinderen 'onnodig' is verklaard. Op basis van eerdere, vergelijkbare gevallen hebben de stewards Leclerc een gridstraf van drie posities opgelegd, waardoor hij dus van de zesde plaats zal starten. Esteban Ocon, Carlos Sainz en Lewis Hamilton schuiven een plekje op.

Pole zat er niet in

Leclerc was, voor het nieuws van zijn gridstraf, niet tevreden met de derde tijd. "Ik ben teleurgesteld met de derde plek", zegt Leclerc. "Als we naar dit weekend in zijn algemeen kijken, zie je dat ik ontzettend worstel met de auto. De auto schraapt over de grond, met name over de heuvel bij bocht 3 en bocht 13. In de kwalificatie was het hetzelfde maar op nieuwe banden kan je er iets meer uit halen. Ik heb alles gedaan wat ik in een ronde kon doen. Het was niet genoeg voor de pole, maar dit was denk ik het maximale."

Leclerc is ervan overtuigd dat de pole-position er vandaag niet in zat. "Nee, dat denk ik niet. Als je terugkijkt naar die laatste ronde in Q3; die was erg goed. Ik denk niet dat dat mogelijk was geweest." De Ferrari-coureur weet dat het een uitdaging wordt om in te halen. Nu hij van plaats zes moet komen, wordt die uitdaging nog een stuk groter. "Het is geen circuit waar je kunt inhalen. Zelfs al kon je hier inhalen, zouden we op racetempo achterliggen. Maar we zullen wel zien."

Video: Charles Leclerc houdt Norris op tijdens kwalificatie in Monaco