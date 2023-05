Max Verstappen blikt terug op speciale ronde in Monaco: "Vangrails wat verschoven"

De kwalificatie in Monaco kan met recht één van de meest spannende zaterdagsessies van de voorbije jaren worden genoemd. De beslissende tijdstraining in Monaco had nagenoeg alles: een grote naam die al vroeg sneuvelde (Sergio Perez), een verrassend sterk Alpine en vooral stuivertje wisselen aan de kop. In de slotfase verbeterden de baanomstandigheden aanmerkelijk en zakte Verstappen, die de eerste runs als snelste man had afgesloten, ineens naar P5. Tijdens zijn allerlaatste poging werd er met andere woorden iets speciaals gevraagd en dat is er uiteindelijk ook gekomen.

Verstappen licht speciale derde sector toe

"Op het moment dat ik mijn ronde startte, zag ik dat het gat met pole een halve seconde was. Na bocht 12 zag ik ook dat ik niet genoeg had om ervoor te komen en dus wist ik dat ik alles moest riskeren in die laatste sector", blikt Verstappen in de paddock terug met de Nederlandse pers. Opgemerkt dat Verstappen die risico's ook wel daadwerkelijk heeft genomen, lacht de regerend wereldkampioen: "Ja, ik heb wel wat muurtjes geraakt en de vangrails ook een beetje verschoven. Ik keek even naar mijn wiel en zag dat die er qua ophanging nog wel aan zat, dus gelukkig was het goed."

Het heeft bijgedragen aan een speciale laatste sector, waarin hij een achterstand van ruim twee tienden wist om te buigen in een minieme voorsprong. Het heeft natuurlijk te maken met de risico's die Verstappen er zelf heeft genomen, al moet gezegd dat hij in zijn RB19 de hele dag al snel was in dat gedeelte. Op de vraag van Motorsport.com of dat samenhangt met de karakteristieken van de auto of met zijn omgang met de Pirelli-banden, luidt de uitleg: "Nou, daar liggen wat minder hobbels en daar hoef je ook wat minder kerbstones te raken. Dat is waar onze auto net wat beter is. Over hobbels en de kerbs is onze auto namelijk niet echt ideaal, maar dat weten we. Daardoor had ik wel verwacht om tijd terug te pakken in de laatste sector, alleen niet zoveel."

Een kwalificatie in Monaco is altijd al bijzonder, maar door de minieme verschillen was de uitgave van vandaag nog net iets specialer. "Je merkt het ook aan je hartslag. Na een kwalificatierondje hier, echt vol op de limiet, is je hartslag na het uitstappen nog steeds hoger dan op alle andere circuits. Van alle stratencircuits is dit absoluut de moeilijkste om het allemaal goed voor elkaar te krijgen." Precies dit aspect maakt pole in Monaco ook wel een prestigedingentje, al is Verstappen daar niet enorm mee bezig. "Dat is toch nog meer de overwinning voor mij. Maar het is natuurlijk wel fijn om nu ook voor de eerste keer als eerste op de grid te staan. Maar ik moet ook zeggen: vaak is mij de kans hier in het verleden ook ontnomen of heb ik mezelf de kans ontnomen."

Beste voor het laatst bewaard

Met de woorden 'kans ontnomen' refereert Verstappen onder meer aan de late rode vlag die vorig jaar roet in het eten gooide. Juist daardoor liet de Limburger donderdag weten dat zijn eerste ronde in Q3 goed moest zijn, al was die in de praktijk niet helemaal naar wens. "Bocht 1 ging nog goed, maar in de bochten 3 en 4 verloor ik ineens heel veel grip. Ik had het natuurlijk al wel gepland om in die eerste run twee rondjes te doen, dus veel heeft het niet aan de plannen veranderd. Toen ik die tweede ronde deed, waren ook veel mensen binnen, dus dan heb je sowieso minder kans op een rode vlag." Door de planning begon Verstappen ook als allerlaatste aan de slotrun, maar was dat geen risico met het oog op een code rood? "Nou ja, toen ik eenmaal in die laatste ronde zat, waren de meesten al wel klaar met hun vliegende ronde. Dus ik heb me niet echt zorgen gemaakt, maar het is natuurlijk ook niet ideaal dat je helemaal weer moet pushen tot het einde. Maar ja, iedereen zit hier natuurlijk vol op de limiet."

Dat vol op de limiet zitten, heeft Verstappen in combinatie met de algemene kracht in sector drie in ieder geval een pole-position gebracht die gedenkwaardig is. Of zoals Verstappen het zelf samenvat: "Dit is Monaco en dan riskeer je net iets meer dan op alle andere circuits..."

Video: Een samenvatting van de bijzonder F1-kwalificatie in Monaco