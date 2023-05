Ocon baalt van uitblijven rode vlag na snelle ronde in Monaco

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco was een spectaculaire. In Q3 zochten de coureurs voor de laatste keer nog de limiet op in de straten van het prinsdom, met enkele grote verrassingen tot gevolg. Zo wist Esteban Ocon plots een 1.11.553 uit zijn Alpine te halen en was hij daarmee voor even de snelste coureur. De Fransman zou echter niet van pole-position starten, aangezien Max Verstappen, Fernando Alonso en Charles Leclerc nipt sneller waren. Omdat Leclerc een gridstraf van drie plaatsen heeft gekregen, begint Ocon van de derde plaats aan de race in Monaco.

Alpine besloot om in de slotfase van Q3 vroeg naar buiten te gaan. Met deze strategie hoopte de Franse renstal dus te verrassen, maar het was uiteindelijk niet goed genoeg. Ocon legt uit dat Alpine een situatie zoals in 2021, toen een late rode vlag - veroorzaakt door uiteindelijke polesitter Leclerc - roet in het eten gooide, wilde voorkomen. "We wilden eerder naar buiten gaan op de twee sets [banden] en dat deden we ook", zegt Ocon. "Helaas was er voor ons geen rode vlag, maar het had zich wel kunnen uitbetalen. Het is iets dat we in gedachten zullen houden."

Ocon geeft toe dat hij 'een klein beetje gefrustreerd' was dat hij op slechts iets meer dan een tiende van een seconde een verrassende pole-position misliep. "Als ik daar een betere exit had, als ik in de laatste bochten iets koelere voorbanden had... je weet het nooit", somt de Alpine-coureur op wat het verschil had kunnen maken. "Maar ik denk dat we wel behoorlijk gemaximaliseerd hebben. Ze hielden me steeds op de hoogte [wanneer iemand over de streep kwam]. Ik stond nog steeds op pole toen ik binnenkwam en toen kwam de hel, dat voelt niet geweldig. Maar we kunnen tevreden zijn dat we slechts twee tienden van de Red Bull verwijderd waren."

Nu hij van de derde plek begint, maakt Ocon nog meer kans om voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije van 2021, die hij won, op het podium te eindigen. Hij hoopt stiekem op meer, met wat hulp van de nummer twee, oud-teamgenoot Fernando Alonso. "Fernando begint van de tweede plaats en ik ben er vrij zeker van dat hij alle risico zal nemen om na bocht 1 aan de leiding te gaan. Hopelijk maakt hij er een rotzooi van en opent dat de weg voor ons."

Video: Esteban Ocon gaat naar P1 tijdens kwalificatie in Monaco